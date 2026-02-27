Música para el más allá: lanzan una urna con parlante para reproducir playlists "eternas"

En alianza con Liquid Death, la plataforma presentó la Eternal Playlist Urn, una urna de edición ultralimitada con altavoz Bluetooth en la tapa y carga USB-C. Se vende en EE.UU. por US$495 y viene acompañada por un generador de playlists “para la otra vida”.
La idea es tan simple como delirante: una urna con un parlante inalámbrico integrado en la tapa para que, en teoría, la música “llegue” a lugares donde nunca llegó. Se conecta por Bluetooth a cualquier dispositivo compatible y se recarga por USB-C.
El tono funerario
No es un lanzamiento masivo: la urna se vende en Estados Unidos por US$495 y hay solo 150 unidades.
En la comunicación oficial, Spotify la presenta como un “collector’s item” (objeto de colección), una pista clara del espíritu de la campaña: humor negro, marketing y guiño cultural más que “innovación funeraria” tradicional.
Liquid Death la describe con especificaciones de merchandising (no de funeraria): material resina de poliéster, medidas 7" × 7" × 11.4" y peso 2.4 lb.
Playlists “para la eternidad”
Junto al objeto físico, Spotify lanzó un “Eternal Playlist Generator”: una herramienta que arma una playlist temática a partir de preguntas tipo “qué música te pondrías para aparecerte como fantasma”, mezclando respuestas e historial de escucha.
El combo (urna + generador) terminó de empujar la viralización: entre la fascinación y el “esto es un montón”, el producto se instaló como una rareza de temporada, de esas que se comentan en redes aunque muy pocos terminen comprando.