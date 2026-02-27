#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
¿Innovación o extravagancia?

Música para el más allá: lanzan una urna con parlante para reproducir playlists "eternas"

Spotify y Liquid Death presentaron una urna con altavoz Bluetooth, una edición limitada que sorprendió en redes sociales por la mezcla de humor negro y marketing.

Una urna con parlante: el lanzamiento de Spotify que explotó en redes.Una urna con parlante: el lanzamiento de Spotify que explotó en redes.
Seguinos en
Por: 

En alianza con Liquid Death, la plataforma presentó la Eternal Playlist Urn, una urna de edición ultralimitada con altavoz Bluetooth en la tapa y carga USB-C. Se vende en EE.UU. por US$495 y viene acompañada por un generador de playlists “para la otra vida”.

La idea es tan simple como delirante: una urna con un parlante inalámbrico integrado en la tapa para que, en teoría, la música “llegue” a lugares donde nunca llegó. Se conecta por Bluetooth a cualquier dispositivo compatible y se recarga por USB-C.

El tono funerario

No es un lanzamiento masivo: la urna se vende en Estados Unidos por US$495 y hay solo 150 unidades.

En la comunicación oficial, Spotify la presenta como un “collector’s item” (objeto de colección), una pista clara del espíritu de la campaña: humor negro, marketing y guiño cultural más que “innovación funeraria” tradicional.

Liquid Death la describe con especificaciones de merchandising (no de funeraria): material resina de poliéster, medidas 7" × 7" × 11.4" y peso 2.4 lb.

Playlists “para la eternidad”

Junto al objeto físico, Spotify lanzó un “Eternal Playlist Generator”: una herramienta que arma una playlist temática a partir de preguntas tipo “qué música te pondrías para aparecerte como fantasma”, mezclando respuestas e historial de escucha.

El combo (urna + generador) terminó de empujar la viralización: entre la fascinación y el “esto es un montón”, el producto se instaló como una rareza de temporada, de esas que se comentan en redes aunque muy pocos terminen comprando.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro