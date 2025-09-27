Gestión sanitaria

Carlos Felice en ExpoMedical 2025: liderazgo y comunicación en salud en la jornada Comunicar es Cuidar

El presidente de OSPAT, Dr. Carlos Felice, compartió escenario con destacados referentes del sector como el Dr. Conrado Estol, el Dr. Rubén Torres y el Lic. Hugo Maquiavelli, en un panel que puso en agenda el valor de la comunicación como herramienta central para el cuidado de la salud.