Carlos Felice en ExpoMedical 2025: liderazgo y comunicación en salud en la jornada Comunicar es Cuidar
El presidente de OSPAT, Dr. Carlos Felice, compartió escenario con destacados referentes del sector como el Dr. Conrado Estol, el Dr. Rubén Torres y el Lic. Hugo Maquiavelli, en un panel que puso en agenda el valor de la comunicación como herramienta central para el cuidado de la salud.
La presencia institucional reafirmó el compromiso de OSPAT con la prevención.
El panel reunió a voces reconocidas del ámbito médico y comunicacional. El neurólogo y especialista en prevención del ACV, Dr. Conrado Estol; el sanitarista y exsuperintendente de Servicios de Salud, Dr. Rubén Torres; y el periodista y consultor en comunicación, Lic. Hugo Maquiavelli, acompañaron a OSPAT en un debate que destacó la importancia de construir puentes claros y confiables entre los equipos de salud y la sociedad.
“El modo en que se transmite la información en salud no es accesorio: puede definir conductas, generar prevención y salvar vidas”, subrayó Felice, quien remarcó que la misión de OSPAT se sostiene en un compromiso permanente con la innovación en comunicación, la telemedicina y la cercanía con sus afiliados.
Los especialistas compartieron experiencias sobre innovación en salud.
La jornada se desarrolló en un auditorio colmado de profesionales de la salud, representantes de clínicas y sanatorios de primer nivel, y estudiantes que participaron activamente de la exposición que giró en torno al rol de la comunicación sanitaria en la era digital.
OSPAT en ExpoMedical 2025
La presencia de OSPAT en esta edición de ExpoMedical reafirma su estrategia de posicionarse como una obra social moderna, accesible y comprometida con la salud preventiva. A través de servicios como la app Hola Doctor! y programas integrales de cobertura como APPS (Atención Primaria y Preventiva de la Salud), la institución busca integrar tecnología y humanidad en beneficio de sus afiliados.
OSPAT presentó su visión de integrar tecnología y humanidad en la atención.
Con esta participación, OSPAT no solo mostró sus avances en innovación médica, sino también su visión de que comunicar, efectivamente, es una manera de cuidar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.