#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
A los 91 años

Falleció María Nieves, histórica coreógrafa y bailarina de tango

Considerada por unanimidad la mejor bailarina de tango. Su carrera con Juan Carlos Copes llevó al tango a París y Broadway y dejó un legado imperecedero.

El fallecimiento de María Nieves cierra una era en el tango, destacando su papel como ícono del género y su influencia en la proyección internacional del baile.El fallecimiento de María Nieves cierra una era en el tango, destacando su papel como ícono del género y su influencia en la proyección internacional del baile.
Seguinos en
Por: 

María Nieves murió este domingo por la mañana a los 91 años, dejando un legado imperecedero en el tango. Considerada por unanimidad la mejor bailarina e histórica coreógrafa, fue una figura central que sintetizó el tango social y de escenario. Su muerte marca el cierre de una trayectoria que partió en milongas de barrio y llegó a los grandes teatros internacionales.

La trayectoria de Nieves estuvo estrechamente ligada a Juan Carlos Copes; la dupla Copes–Nieves se transformó en emblema del género y en un motor del boom internacional del tango. Con Copes recorrió clubes, ganó consagraciones en el Luna Park y participó en el espectáculo Tango Argentino, que llenó temporadas en París y en Broadway. Ese recorrido ayudó a consolidar el legado.

maria nievesAdiós a María Nieves, la bailarina que llevó el tango a Broadway.

La bailarina tuvo orígenes humildes: nació en 1934, abandonó la escuela en cuarto grado y trabajó como doméstica, mientras aprendía pasos desde niña escondida en un rincón; esas anécdotas formaron parte de su historia pública y su mito. Nieves conservó hasta sus últimos años la sonrisa y el talante risueño que la hicieron muy querida por la juventud tanguera y por competidores de baile que la veían como referente.

Su obra como histórica coreógrafa incluyó la participación en cine y documentales y la autoría de números memorables, como el icónico baile sobre una mesa en escena; además, la canción “Romance de María Nieves” y homenajes como el Salón Marabú integran ese reconocimiento público.

La pareja que cambió el tango

La sociedad artística con Juan Carlos Copes fue central en la carrera de Nieves. Juntos se hicieron famosos en clubes y salones de barrio y tuvieron un punto de inflexión al pasar al profesionalismo. La dupla ganó popularidad en el Luna Park, donde el público los consagró pese a polémicas en la entrega de premios.

maria nievesMaría Nieves y Juan Carlos Copes: la dupla que revolucionó el tango.

En los fines de los años cincuenta la pareja viajó por América Latina y Estados Unidos y llegó a la televisión norteamericana, incluyendo una presentación en el programa de Ed Sullivan. Además, según crónicas, el entonces presidente Ronald Reagan los contrató para actuar en su cumpleaños, una muestra de su proyección internacional.

Tras años difíciles para el tango, en 1983 la invitación a participar en Tango Argentino catapultó a Copes y a Nieves a temporadas llenas en París y luego en Broadway, consolidando su lugar en la historia y amplificando el legado que hoy se recuerda tras su muerte.

Trayectoria, reconocimientos y memoria

Nieves nació en 1934 en una familia pobre y su carrera recorrió desde las milongas de clubes hasta grandes escenarios; la bailarina y coreógrafa acumuló decenas de homenajes y participaciones en cine, entre ellas Assassination Tango y el documental Un tango más.

maria nievesMaría Nieves, de las milongas barriales a los escenarios mundiales.

Sobre su técnica, Nieves dijo alguna vez que tenía “una tremenda oreja: durante un baile puede ser que tenga una laguna, que me equivoque, pero no me paralizo, retomo el ritmo sin problemas”, ilustrando su enfoque profesional.

En su honor, cada 6 de septiembre se celebra el Día de la bailarina de tango, y su figura volvió a ser central tras la pandemia en eventos como los finales con el Obelisco de fondo; esos reconocimientos forman parte del legado imperecedero que deja Nieves.

María Nieves deja una historia de vida de película y un legado imperecedero en el tango, que continuará siendo referencia para nuevas generaciones y para instituciones y festivales que celebran la danza argentina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
Arte Música Teatro
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro