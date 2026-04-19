María Nieves murió este domingo por la mañana a los 91 años, dejando un legado imperecedero en el tango. Considerada por unanimidad la mejor bailarina e histórica coreógrafa, fue una figura central que sintetizó el tango social y de escenario. Su muerte marca el cierre de una trayectoria que partió en milongas de barrio y llegó a los grandes teatros internacionales.
Falleció María Nieves, histórica coreógrafa y bailarina de tango
Considerada por unanimidad la mejor bailarina de tango. Su carrera con Juan Carlos Copes llevó al tango a París y Broadway y dejó un legado imperecedero.
La trayectoria de Nieves estuvo estrechamente ligada a Juan Carlos Copes; la dupla Copes–Nieves se transformó en emblema del género y en un motor del boom internacional del tango. Con Copes recorrió clubes, ganó consagraciones en el Luna Park y participó en el espectáculo Tango Argentino, que llenó temporadas en París y en Broadway. Ese recorrido ayudó a consolidar el legado.
La bailarina tuvo orígenes humildes: nació en 1934, abandonó la escuela en cuarto grado y trabajó como doméstica, mientras aprendía pasos desde niña escondida en un rincón; esas anécdotas formaron parte de su historia pública y su mito. Nieves conservó hasta sus últimos años la sonrisa y el talante risueño que la hicieron muy querida por la juventud tanguera y por competidores de baile que la veían como referente.
Su obra como histórica coreógrafa incluyó la participación en cine y documentales y la autoría de números memorables, como el icónico baile sobre una mesa en escena; además, la canción “Romance de María Nieves” y homenajes como el Salón Marabú integran ese reconocimiento público.
La pareja que cambió el tango
La sociedad artística con Juan Carlos Copes fue central en la carrera de Nieves. Juntos se hicieron famosos en clubes y salones de barrio y tuvieron un punto de inflexión al pasar al profesionalismo. La dupla ganó popularidad en el Luna Park, donde el público los consagró pese a polémicas en la entrega de premios.
En los fines de los años cincuenta la pareja viajó por América Latina y Estados Unidos y llegó a la televisión norteamericana, incluyendo una presentación en el programa de Ed Sullivan. Además, según crónicas, el entonces presidente Ronald Reagan los contrató para actuar en su cumpleaños, una muestra de su proyección internacional.
Tras años difíciles para el tango, en 1983 la invitación a participar en Tango Argentino catapultó a Copes y a Nieves a temporadas llenas en París y luego en Broadway, consolidando su lugar en la historia y amplificando el legado que hoy se recuerda tras su muerte.
Trayectoria, reconocimientos y memoria
Nieves nació en 1934 en una familia pobre y su carrera recorrió desde las milongas de clubes hasta grandes escenarios; la bailarina y coreógrafa acumuló decenas de homenajes y participaciones en cine, entre ellas Assassination Tango y el documental Un tango más.
Sobre su técnica, Nieves dijo alguna vez que tenía “una tremenda oreja: durante un baile puede ser que tenga una laguna, que me equivoque, pero no me paralizo, retomo el ritmo sin problemas”, ilustrando su enfoque profesional.
En su honor, cada 6 de septiembre se celebra el Día de la bailarina de tango, y su figura volvió a ser central tras la pandemia en eventos como los finales con el Obelisco de fondo; esos reconocimientos forman parte del legado imperecedero que deja Nieves.
María Nieves deja una historia de vida de película y un legado imperecedero en el tango, que continuará siendo referencia para nuevas generaciones y para instituciones y festivales que celebran la danza argentina.