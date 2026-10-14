La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles un nuevo planteo presentado por los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
La Corte rechazó otro recurso de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa
El máximo tribunal desestimó un planteo vinculado con supuestas irregularidades en el inicio de la causa. La decisión no revisa las condenas por el homicidio.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por falta de fundamentación autónoma.
Qué cuestionaba la defensa
El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando todavía representaba a los ocho condenados por el homicidio.
La defensa sostuvo que durante la noche del 19 de enero de 2020 los jóvenes no habían conocido las pruebas en su contra ni la imputación al momento de prestar declaración.
En paralelo, los rugbiers promovieron una denuncia penal por presunta falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
A quiénes habían denunciado
Entre los denunciados estaban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías de Dolores David Mancinelli.
La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazó recibir declaración testimonial a los rugbiers como supuestas víctimas.
Tomei pidió entonces que se revisara esa decisión y planteó además la inconstitucionalidad del procedimiento, al considerar que se había vulnerado el derecho a ser oído por un juez imparcial.
El recorrido hasta la Corte
El juez rechazó tanto la recusación como el planteo. Luego, el Tribunal de Casación Penal bonaerense adoptó la misma postura.
En agosto de 2025, la Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario.
Ahora, la Corte Suprema nacional cerró ese recorrido al considerar que la presentación no refutaba de manera suficiente los fundamentos de la sentencia apelada.
Las condenas por el crimen
Fernando Báez Sosa fue asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi.
Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
Qué sigue pendiente
En marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal y descartó la alevosía.
Esa resolución fue apelada y todavía se encuentra pendiente de revisión ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El fallo conocido este miércoles no modifica las penas impuestas por el homicidio y se limita al planteo referido a las supuestas irregularidades denunciadas durante la etapa inicial de la investigación.