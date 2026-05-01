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Crimen de Villa Gesell

La Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

El máximo tribunal argentino desestimó las presentaciones de los acusados y dejó firme la continuidad de las condenas por el homicidio ocurrido en en 2020 en la ciudad balnearia de Buenos Aires.

Fernando Báez Sosa fue asesinado en Villa Gesell en enero de 2020.Fernando Báez Sosa fue asesinado en Villa Gesell en enero de 2020.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves los recursos presentados por las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en una decisión que representa un nuevo revés judicial para los acusados por el asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

Las presentaciones habían sido realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, quienes buscaban revertir o revisar las condenas impuestas por la Justicia bonaerense.

ELLITORAL_296070 | Redes sociales Blas Cinalli, uno de los rugbiers presos por la muerte de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell.Blas Cinalli, uno de los rugbiers presos por la muerte de Fernando Baéz Sosa.

Sin embargo, el máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos.

En el caso de Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Máximo Thomsen envió un mensaje en el marco del quinto aniversarioMáximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio.

Con esta resolución, las condenas dictadas por la Justicia provincial continúan vigentes y el caso suma una nueva instancia clave en uno de los expedientes criminales de mayor repercusión pública en la Argentina de los últimos años.

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