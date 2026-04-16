El caso por el crimen de Fernando Báez Sosa vuelve a ocupar el centro de la escena judicial tras el pedido de libertad presentado por uno de los condenados. La solicitud, que deberá ser analizada por la Justicia, se enmarca dentro de las instancias legales disponibles luego de una condena firme en segunda instancia.
Pedido de libertad de uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: qué puede pasar
Uno de los jóvenes condenados por el homicidio solicitó acceder a la libertad, lo que reabre el debate judicial en torno a las condiciones de detención y las instancias de revisión de la pena.
Un pedido que reabre el debate judicial
El planteo fue realizado por la defensa de uno de los jóvenes condenados por el homicidio ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
La solicitud apunta a obtener algún tipo de beneficio que permita morigerar las condiciones de detención, lo que generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.
Según se desprende de la presentación, el argumento central se vincula con los derechos que asisten a las personas condenadas una vez que transitan determinadas etapas del proceso penal. En este sentido, la defensa sostiene que corresponde analizar si se cumplen los requisitos legales para acceder a un régimen más flexible.
No obstante, especialistas en derecho penal señalan que este tipo de pedidos no implica automáticamente una liberación.
Por el contrario, cada solicitud debe atravesar un proceso de evaluación en el que intervienen distintos actores judiciales, incluyendo tribunales de ejecución y, eventualmente, instancias superiores.
En paralelo, el caso continúa en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde se analizan recursos vinculados a las condenas confirmadas en segunda instancia. Esto implica que, si bien existe una sentencia, aún quedan instancias legales por agotar.
Etapas pendientes
Los jóvenes fueron condenados por el homicidio de Báez Sosa, en un fallo que tuvo amplia repercusión pública por la gravedad del hecho y las circunstancias en las que ocurrió. La sentencia incluyó penas de prisión perpetua para algunos de los imputados y condenas menores para otros, en función de su grado de participación.
Posteriormente, la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revisó el fallo y confirmó en gran medida las condenas, aunque introdujo algunas modificaciones en la calificación legal para determinados acusados.
A partir de allí, el proceso ingresó en una etapa en la que las defensas pueden recurrir ante instancias superiores, mientras que los condenados comienzan a transitar el cumplimiento de la pena bajo el régimen penitenciario correspondiente.
En este contexto, los pedidos de beneficios —como salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional— forman parte de los mecanismos previstos por la legislación.
Sin embargo, su otorgamiento depende de múltiples factores, entre ellos el tiempo efectivo de detención, la conducta dentro del establecimiento carcelario y los informes técnicos.