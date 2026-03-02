#HOY:

El emotivo homenaje de la mamá de Fernando Báez Sosa en su cumpleaños número 25

Graciela Sosa rememoró los instantes previos al viaje que su hijo había planeado con amigos, compartiendo imágenes y palabras que reflejan la profunda tristeza por la pérdida, mientras reclama justicia por el crimen que terminó con su vida.

Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la ciudad balnearia de Villa Gesell, cumpliría 25 años este lunes. Su madre, Graciela Sosa, lo homenajeó en redes sociales compartiendo una emotiva publicación.

Graciela publicó una fotografía de Fernando tomada antes de su viaje a Villa Gesell, donde planeaba disfrutar de las vacaciones con sus amigos. “Un beso hasta el cielo. Feliz cumple, amor mío. Hoy cumpliría 25 años”, escribió, agregando: “Quisiera decirte tantas cosas; Fernando, mi vida, te extraño”.

En el mismo mensaje, la madre volvió a exigir justicia: “Es muy triste lo que te hicieron, nos quitaron lo mejor de nuestra vida”.

Pedido de nulidad de Lucas Pertossi

Días atrás, la defensa de Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del crimen, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

El abogado Ignacio Nolfi presentó la solicitud in pauperis y destacó que la Suprema Corte bonaerense ya había rechazado un recurso extraordinario federal presentado previamente por el letrado Hugo Tomei. El defensor solicitó que se realice un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

Condenas

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, debido a la participación de varias personas y la alevosía, en concurso ideal con lesiones leves. Por su parte, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron condenados a la misma pena que Lucas Pertossi: 15 años de cárcel.

