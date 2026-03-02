“Un beso hasta el cielo”

El emotivo homenaje de la mamá de Fernando Báez Sosa en su cumpleaños número 25

Graciela Sosa rememoró los instantes previos al viaje que su hijo había planeado con amigos, compartiendo imágenes y palabras que reflejan la profunda tristeza por la pérdida, mientras reclama justicia por el crimen que terminó con su vida.