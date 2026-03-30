Lucas Pertossi habló desde la cárcel y dio su versión del crimen de Báez Sosa: “Me arrepiento...”

Lucas Pertossi volvió a quedar en el centro del caso Fernando Báez Sosa al hablar públicamente desde la cárcel, donde cumple una condena de 15 años de prisión tras haber sido considerado partícipe secundario del crimen ocurrido en enero de 2020, en Villa Gesell.
“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”, manifestó el rugbier en una entrevista concedida a Mauro Szeta. El joven también sostuvo que, según su versión, no existió “ningún plan” para concretar el asesinato a la salida del boliche Le Brique.
Al reconstruir los minutos previos, Pertossi relató que dentro del boliche hubo un altercado que, según dijo, no alcanzaba a ver con claridad. En ese marco, contó que el conflicto comenzó cuando personal de seguridad quiso sacar a Matías Benicelli y que luego un patovica pidió también que retiraran a Máximo Thomsen.
Sobre uno de los puntos más sensibles del expediente, explicó por qué grabó con su celular el momento en que el grupo era expulsado del local. Dijo que lo hizo “por si pasaba algo grave”, una frase con la que buscó justificar una conducta que fue observada durante toda la investigación judicial.
Según su relato, después pensó en volver a la casa que compartían, pero advirtió que enfrente había una pelea y decidió seguir registrando la escena. Afirmó que dejó de filmar cuando reconoció a su primo Ciro y agregó que vio cómo a Blas Cinalli lo tenían detrás de un auto, por lo que se acercó y dio “una o dos patadas”, aunque aseguró que no fueron para lastimar sino para que lo soltaran.
Pertossi afirmó además que nunca vio ni a Thomsen ni a Fernando Báez Sosa durante el ataque central. En esa línea, sostuvo que escuchaba gritos, que todo ocurrió muy rápido y que no tomó dimensión de la situación en ese momento como para intervenir y frenar la secuencia.
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Otro de los pasajes que abordó fue el audio enviado al grupo de WhatsApp, en el que minutos después del hecho dijo “caducó”. Sobre ese mensaje, aseguró que no recordaba haberlo dicho y que no podía entender por qué se había referido de esa manera, al tiempo que argumentó que estaba en shock.
También habló de las horas posteriores al crimen. Contó que, cuando regresó a la casa, vio a los otros jóvenes tranquilos y sin señales que le despertaran sospechas. Incluso mencionó la salida que hizo más tarde con Thomsen a una hamburguesería y afirmó que allí no se habló de la pelea, sino “de la noche y de chicas”.
En el tramo final, Pertossi apuntó contra la estrategia del abogado Hugo Tomei, dijo que antes del juicio quería declarar y que se sintió “mal defendido”. Según sostuvo, la lógica de presentarse “todos juntos en bloque” perjudicó las diferencias de participación entre los acusados. Ya sobre el cierre, insistió con su postura sobre el caso: aseguró que no fue un asesinato porque, a su entender, ninguno tuvo intención de matar y definió lo ocurrido como “una tragedia” que se fue de las manos.