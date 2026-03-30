Rompió el silencio

Lucas Pertossi habló desde la cárcel y dio su versión del crimen de Báez Sosa: “Me arrepiento...”

El rugbier está condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del crimen de Fernando. Dio su versión de lo ocurrido aquella madrugada en Villa Gesell y sostuvo que no hubo un plan para matar al joven.