“Sin el periodismo, todo sería peor”

Una charla con Fernando Belzunce sobre la verdad y la democracia en la era de la IA

El director del grupo periodístico más grande de España habló con El Litoral sobre las audiencias atrapadas en la complacencia de los algoritmos, las presiones del poder y los medios tradicionales de un oficio que puede servirse de la inteligencia artificial. Pero que se debe a la verdad.