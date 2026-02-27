Histórica vuelta de La Llama que Llama: de qué se trata y cómo verlo

Motivados por dos razones principales: el clamor del público y la necesidad de contenidos digitales cortos, Personal “revivió” a La Llama que Llama.
Personal lo presentó desde Huacalera, Jujuy, tierra del carismático mamífero que supo protagonizar los tradicionales spots televisivos. Ahora estará en Flow.
Con evento oficial desde Huacalera, Jujuy, tierra primordial de esta especie de mamífero, la empresa trajo nuevamente a la vida a los personajes que provocaron (y siguen provocando) risas y marcaron una época de la publicidad televisiva.
A 25 años de su primer pico, las llamas regresa con una serie original de Personal que contará con ocho capítulos estrenados en diferentes tramos semanales a través de la plataforma Flow, uno de sus principales productos del momento.
“La Llama que Llama” se adapta a los tiempos y desde este viernes 27 de febrero comienza a relatar, con humor e ironía de por medio, diferentes aventuras marcadas por la evolución tecnológica en la comunicación y la convivencia de diferentes generaciones.
El espacio de visualización es el on demand de Flow, que cuenta desde este viernes con los primeros cuatro episodios. Los restantes se dividirán en dos tandas de dos el jueves 5 de marzo y el jueves 12 de marzo.
La Llama que Llama es el padre de familia que hace las llamadas y nunca paga la factura de teléfono; Llamona es la madre de la familia que se conoció con la Llama que Llama mientras hacía desnudos para documentales; Llamiro el hijo adolescente; Viejo, el padre de Llamona y Bebé que a su tierna edad, ya maneja una divertida conducta bandida.
Una de las principales características es que no sólo vuelven las llamas, sino también sus creadores artísticos originales, sus voces e incluso sus titiriteros. Esta versión fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm y dirigida por Francisco Colombatti de Landia.
Con un legado presente en diferentes redes sociales que lograron mantener su espíritu vivo antes de esta resurrección, apareció la idea de traerlas a las pantallas, pero dejando de lado la publicidad y su premisa inicial de promocionar las por entonces novedosas llamadas a larga distancia más accesibles.
En esta ocasión, serán episodios de entre 5 y 20 minutos adaptados a un formato “snack” de consumo más fluido, acorde a ciertas demandas de un sector de usuarios digitales.
La sede puntual fue el Huacalera Hotel, ubicado en la homónima ciudad jujeña a aproximadamente 100 kilómetros de la capital San Salvador de Jujuy y en plena Quebrada de Humahuaca.
Su relación directa con la provincia norteña ha llevado a La Llama que Llama a ser declarada el pasado martes 24 de febrero de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy. En el acto central estuvo presente el propio gobernador jujeño Carlos Sadir, acompañado de las autoridades de Personal.
El brunch de presentación estratégica de La Llama que Llama, Personal y Flow para el primer semestre de 2026 fue el miércoles 25 y estuvo a cargo de Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal; Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; y Antonio Álvarez, director de Programación de Personal.
En el año 1998, ‘La Llama que Llama’ surgió como una campaña cuyo objetivo era publicitar los planes de llamadas de larga distancia en el servicio de telefonía fija de Telecom. Rápidamente, esta familia de llamas que se divertía haciendo chistes por teléfono porque pagaban menos por las llamadas, se ganó el corazón de todo un país a fuerza de un humor irreverente, simple, pero a la vez ingenioso y que apelaba a referencias sociales y culturales. A lo largo de los tres años que se extendió la campaña, se emitieron 26 comerciales de TV que lograron trascender la pantalla para instalarse en la memoria publicitaria argentina.
Desde la emisión de la última serie de comerciales hasta la actualidad, resistiendo los avances tecnológicos y los cambios en consumos culturales, ‘La Llama que Llama’ continuó presente en el imaginario cultural argentino gracias a las nutridas comunidades de fanáticos y las diferentes redes sociales que surgieron con el transcurso de los años y sitios alusivos que mantuvieron vivos los personajes.