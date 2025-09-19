FOPEA entrena: Juan Mascardi, el resurgimiento de la entrevista y las nuevas herramientas periodísticas

Este jueves por la tarde, El Litoral estuvo presente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER que recibió a FOPEA Entrena con el reconocido periodista Juan Mascardi y la GNI Trainer, Carolina Potocar como disertantes.
El ciclo de capacitaciones del Foro de Periodismo Argentino llegó a la capital entrerriana para hablar sobre periodismo, nuevas narrativas y la adaptación a las nuevas tecnologías.
Este jueves por la tarde, El Litoral estuvo presente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER que recibió a FOPEA Entrena con el reconocido periodista Juan Mascardi y la GNI Trainer, Carolina Potocar como disertantes.
En el Auditorio Rodolfo Walsh, Mascardi tuvo la tarea de hablar sobre los desafíos de comunicar con profundidad en los entornos digitales, sin perder la autenticidad e interacción con el lector o consumidor. Y además de eso, adaptar todos los trabajos a las diferentes plataformas que existen.
Juan, en su larga trayectoria como comunicador -especializado en comunicación digital-, realizó todo tipo de materiales audiovisuales pero encontró en la entrevista y el newsletter, algo más allá del simple comunicar.
El periodista nacido en Rosario rompió el hielo con una pregunta: “¿Vieron que la entrevista volvió a ser relevante?”, lanzó y conectó al instante con los que estábamos presentes.
Y sí, algo que parece totalmente normal y forma parte del ABC de la comunicación, la entrevista, encontró, gracias a las redes y nuevas plataformas, un lugar donde todos pueden ser protagonistas.
“Ahora todos quieren saber que dijo tal o quien entrevistó a quien, un fenómeno que hace años no se daba” dijo el invitado por FOPEA.
Asimismo, no evitó hablar sobre la “problemática” de los streamers o influencers volcándose como periodistas, y cómo esta “problemática”, en realidad, está en la forma de adaptarse de quienes pueblan los medios de comunicación hace años.
Buscar narrativas complejas con personajes simples no es fácil, pero tampoco imposible. Cada persona tiene un secreto o detalle escondido que los resalta de los demás.
Mascardi mostró un poco de su entrevista a Noni Ceruti, un caso santafesino de un dentista que en plena dictadura decidió dejar de lado el consultorio, se calzó el buzo de Hughes Foot Ball Club (el club del gobernador Maximiliano Pullaro) y se dedicó a ser director técnico.
La emoción puesta en cada párrafo y las escenas creadas sin temor a combinar tiempos narrativos culminan en una entrevista que puede ser adaptada a varios medios audiovisuales.
Eso es innovación, adaptar lo escrito a lo escuchado y lo escuchado a lo visto. Aquí entra en conflicto como ordenar el caos de una información que es cada vez más accesible y que la disertación de Carolina Potocar, trainer de Google News Initiative, ayudó a solucionar.
Pero antes de ir a las herramientas que nos pueden ayudar a trabajar de forma más eficiente, hay que encontrar la conexión con nuestro público, en eso Mascardi descubrió una pasión: los newsletter.
El newsletter es un resúmen semanal de las noticias con más impacto social (y/o editorial) que se envía a suscriptores por correo electrónico. Juan Mascardi tuvo a cargo dos de ellos, uno en Red/Acción y el otro en Infobae.
En ambos no se quedó sólo con el hecho de crear y publicar el newsletter, sino que armó una comunidad. Con cada entrega semanal, llegaban comentarios y en vez de dejarlos pasar o acumularlos en el buzón, Juan respondía.
Desde María Teresa, hincha de San Lorenzo de más de 90 años, hasta un fanático canalla que lo criticó por llamar a Rosario “la ciudad de la violencia” en uno de los newsletter, el periodista generó un feedback inusual con su “gente” y en base a eso, llegaron nuevas ideas.
La costumbre o lo “normal” es que las noticias formen este tipo de formato y no que sea al revés, pero el periodista ganador del premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en 2018 por la crónica "El jugador que se había olvidado de hacer goles", publicado en La Voz del Interior de Córdoba, le encontró la vuelta.
Así es como comenzó a realizar materiales que comenzaban de las interacciones con su público, poniendo al lector como un protagonista más y usando el newsletter casi como una entrevista.
Hoy en día Juan ya no realiza newsletters y tampoco es quien está al frente de las entrevistas. El rosarino tiene a cargo varios proyectos audiovisuales de Infobae y también es parte del equipo que prepara el exitoso ciclo de entrevistas de María Laura Santillán, haciendo los perfiles de los entrevistados y encontrando datas escondidas de cada uno de ellos.
Ahora sí, luego de los merecidos aplausos a Juan Mascardi por su presentación, llegó el turno de Carolina Potocar para explicar como los periodistas pueden apoyarse en las herramientas de Google para facilitar o encontrar nuevos horizontes en sus trabajos periodísticos.
Con un estilo dinámico y claro, Potocar se enfocó en cómo las herramientas de Google pueden potenciar el trabajo periodístico. Mostró en tiempo real las funciones de Notebook LM, una plataforma que permite organizar fuentes, ideas y documentos para facilitar la producción de contenidos largos.
También explicó cómo Gemini, el nuevo modelo de IA generativa, puede asistir en la búsqueda, el chequeo de datos y la redacción, siempre que se lo use con criterio y supervisión profesional.
Así, entre experiencias personales, herramientas concretas y reflexiones profundas, Fopea Entrena dejó en Paraná algo más que una jornada de formación: un recordatorio de que el periodismo todavía tiene mucho para decir, y que la entrevista —bien hecha, bien pensada, bien sentida— sigue siendo una de sus formas más nobles.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.