Características "sorprendentes"

Hallaron una mano fósil que contradice todo lo que creíamos sobre los primeros humanos

Se trata de una mano de Paranthropus boisei, conocido como “Hombre cascanueces”, descubierta en Kenia por investigadoras estadounidenses. El hallazgo revela la capacidad de estos parientes extintos para manipular herramientas de piedra con la misma eficacia que a otras especies de Homo que vivían en África en aquella época.