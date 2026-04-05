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Función privada

Rodrigo Naffa está preparando su nuevo concierto benéfico, que está previsto para el 13 de junio en ATE-Casa España con renovada versión de Queen Sinfónico Coral.Rodrigo Naffa está preparando su nuevo concierto benéfico, que está previsto para el 13 de junio en ATE-Casa España con renovada versión de Queen Sinfónico Coral.
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La orquesta y el coro La Merced que dirige Rodrigo Naffa está preparando su nuevo concierto benéfico que está previsto para el 13 de junio en ATE-Casa España con renovada versión de Queen Sinfónico Coral.

El martes último al ensayo se sumó como espectador y oyente el gobernador Maximiliano Pullaro quien había sido comprometido por uno de los integrantes del Coro para que se acerque a ver el laburo que realiza la agrupación.

Un rato antes del ensayo, se informó que Pullaro iba a pasar unos minutos a saludar y conocer la experiencia, sin embargo se quedó sorprendido por el nivel y los arreglos a los temas de Queen que permaneció una hora con coreutas y músicos. "Son unos cracks" les dijo al momento de retirarse.

Este fin de semana, el que también tuvo una función privada fue el senador capitalino, Francisco Julio Garibaldi quien pudo saber cómo viene la nueva versión.

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