Cómo funciona el implante humano para curar la ceguera que quiere crear Elon Musk

Una empresa de magnate anunció que en 2026 comenzarán los primeros implantes humanos de Blindsight, un dispositivo que busca devolver percepción visual mediante estimulación directa del cerebro.

La tecnología permitirá generar imágenes simples dentro del cerebro, incluso en quienes nacieron sin visión, aunque en una primera etapa la calidad será limitada, similar a gráficos básicos.La tecnología permitirá generar imágenes simples dentro del cerebro, incluso en quienes nacieron sin visión, aunque en una primera etapa la calidad será limitada, similar a gráficos básicos.
Una compañía tecnológica vinculada a Elon Musk anunció que se prepara para iniciar en 2026 los primeros implantes en humanos del sistema Blindsight, un dispositivo diseñado para devolver percepción visual a personas con ceguera total mediante una interfaz directa con el cerebro.

Qué es Blindsight y cuál es su objetivo

Blindsight es un implante cerebral desarrollado por Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk, con el propósito de estimular directamente la corteza visual.

El proyecto apunta especialmente a personas que perdieron la vista por lesiones en los nervios ópticos o en los ojos, ya que el sistema no depende de estos órganos para funcionar.

Según lo informado, la tecnología permitirá generar imágenes simples dentro del cerebro, incluso en quienes nacieron sin visión, aunque en una primera etapa la calidad será limitada, similar a gráficos básicos.

FILE PHOTO: A 3D-printed miniature model of Elon Musk and the Neuralink logo are seen in this illustration taken January 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoBlindsight es un implante cerebral desarrollado por Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuándo comenzarán las pruebas en humanos

La compañía planea iniciar los primeros implantes en personas durante 2026, luego de avanzar con ensayos en animales.

El objetivo inicial será comprobar la seguridad del procedimiento y evaluar la capacidad del dispositivo para producir estímulos visuales interpretables por el cerebro humano.

El desarrollo forma parte del programa de interfaces cerebro-computadora que Neuralink viene impulsando en los últimos años.

Cómo funciona el implante

El sistema consiste en un chip que se implanta quirúrgicamente en el cerebro y se conecta con una cámara externa.

La señal visual captada se traduce en impulsos eléctricos que estimulan regiones específicas de la corteza visual, generando una forma de “visión artificial”.

En esta primera etapa, se prevé que las imágenes percibidas sean de baja resolución, con contornos simples y contrastes básicos.

La tecnología permitirá generar imágenes simples dentro del cerebro, incluso en quienes nacieron sin visión, aunque en una primera etapa la calidad será limitada, similar a gráficos básicos.

Un proyecto a largo plazo

Desde la empresa aclararon que Blindsight todavía se encuentra en fase experimental y que su desarrollo será progresivo.

A futuro, la meta es mejorar la definición de las imágenes y ampliar las funciones del implante, con la expectativa de que pueda convertirse en una herramienta médica para tratar distintos tipos de ceguera.

El anuncio marca un nuevo avance en el campo de la neurotecnología aplicada a la salud. Si las pruebas en humanos resultan exitosas, Blindsight podría abrir un camino inédito para personas con discapacidad visual severa, aunque los especialistas advierten que se trata de un proceso complejo que demandará años de investigación.

