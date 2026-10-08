Millones de chinches salían de los colchones en lo que un exterminador de plagas describió como el peor brote que había visto en 38 años.
Un controlador de plagas mostró el “peor brote” de chinches que vio en su carrera
Gareth Davies tuvo que usar equipo de protección completo mientras su equipo abordaba el problema en el área de Canton de la ciudad de Cardiff, utilizando una aspiradora especializada para recoger millones de insectos. El video ya es viral.
Incluso se encontraban dentro de las paredes y debajo del papel pintado, y fue necesario incinerar los colchones y las estructuras de las camas.
Gareth Davies, controlador de plagas de Cardiff, tuvo que usar equipo de protección completo mientras su equipo abordaba el problema en el área de Canton de la ciudad, utilizando una aspiradora especializada para recoger millones de insectos.
Esto ocurrió después de que el mes pasado tuvieran que hacer frente a una gran plaga de cucarachas, una situación que él comparó con una película de terror. "Esta casa era sencillamente horrible", declaró a BBC Radio Wales Breakfast.
"Cientos de miles de ellos cuando levantabas los colchones." "Salían del papel pintado, era horrible."
Según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), las chinches pueden entrar en las casas a través de la ropa, el equipaje o los muebles de segunda mano, y "esconderse" en los colchones o las paredes.
¿Cuáles son los síntomas de una infestación de chinches?
Las picaduras son el signo más común de que tienes chinches de cama; suelen ser ronchas, producen picazón, están en línea o agrupadas.
En la piel blanca, las picaduras suelen verse rojas, mientras que en la piel negra o morena pueden ser moradas y más difíciles de ver.
Otras cosas a tener en cuenta son las manchas de sangre en la ropa de cama, si los insectos han sido aplastados, o pequeñas manchas marrones en la ropa de cama o los muebles, que podrían ser sus excrementos.
"Te picarán y verás manchas de sangre en las sábanas", dijo Davies.
"En cuanto los veas, debes actuar."
El exterminador dijo que nunca había visto nada igual.
Cómo eliminar las chinches de cama
Puede ser difícil deshacerse de las chinches, pero hay medidas que se pueden tomar, entre ellas:
Lavar la ropa de cama y la ropa contaminada en un ciclo de lavado con agua caliente y secar en secadora a alta temperatura durante al menos 30 minutos.
Colocar la ropa o la ropa de cama en una bolsa de plástico y meterla en el congelador durante tres o cuatro días.
Limpie la casa con regularidad: las chinches pueden encontrarse tanto en lugares limpios como sucios, pero la limpieza regular puede ayudar a detectarlas.
Davies dijo que, durante el reciente brote, su equipo utilizó primero aspiradoras especializadas "para eliminar la mayor cantidad posible de chinches".
"Luego aplicamos un insecticida especializado, embolsamos todos los colchones y armazones y los incineramos", añadió.
"Fue así de malo."
Las chinches pueden vivir tanto en hogares limpios como sucios.
¿Qué causa las chinches?
Las chinches suelen entrar en las propiedades adheridas al equipaje, la ropa o los muebles de segunda mano.
Una vez dentro, suelen esconderse cerca de donde duerme la gente, incluso en colchones, marcos de cama, muebles y pequeñas grietas y hendiduras.
Según el Servicio Nacional de Salud (NHS), las infestaciones no son consecuencia de una higiene deficiente, ya que las chinches pueden encontrarse tanto en hogares limpios como sucios.
La limpieza regular puede ayudar a detectarlos a tiempo, añade el consejo.