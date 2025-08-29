Razones por las que tu perro se lame las patas constantemente

Los perros se lamen las patas por distintos motivos, algunos totalmente normales y otros que pueden indicar problemas de salud. Este comportamiento, aunque a veces parece inofensivo, merece atención cuando se vuelve excesivo o frecuente, ya que puede ser un síntoma de que algo no está bien.
El lamido de patas es un hábito que forma parte del acicalamiento natural de los perros. Sin embargo, cuando se vuelve constante o compulsivo, puede ser señal de varias situaciones:
Alergias: los perros pueden desarrollar reacciones alérgicas a alimentos, polen, productos de limpieza o incluso al propio ambiente de su hogar. Esto provoca picazón, irritación y, como resultado, lamido excesivo.
Dolor o lesión: si hay alguna herida, corte, quemadura o inflamación en la pata, el perro puede lamer la zona para aliviar el dolor o intentar curarla.
Estrés o ansiedad: la ansiedad por separación, cambios en el hogar o la rutina pueden hacer que los perros desarrollen conductas compulsivas como lamerse las patas repetidamente.
Parásitos: pulgas, garrapatas o ácaros pueden generar picazón intensa que induce a lamidos constantes.
Problemas dermatológicos: infecciones bacterianas o fúngicas en la piel de las patas pueden llevar al perro a lamerse para aliviar la molestia.
Revisar las patas diariamente ayuda a detectar lesiones o infecciones.
Señales de alerta
No todos los lamidos son motivo de preocupación, pero hay indicios que sugieren que es necesario consultar a un veterinario:
Enrojecimiento o inflamación en las patas.
Heridas, costras o pérdida de pelo.
Lamido persistente durante varias horas al día.
Cambio de comportamiento, como agresividad o letargo.
Mal olor proveniente de las patas.
La ansiedad o el estrés pueden provocar lamido compulsivo en los perros.
Cómo actuar
Si el perro se lame demasiado, es importante tomar medidas para identificar la causa y aliviar su malestar. Entre las acciones recomendadas se encuentran:
Inspeccionar las patas: revisar cuidadosamente los dedos, uñas y almohadillas en busca de heridas, irritaciones o signos de infección.
Cambiar la dieta: consultar con un veterinario sobre posibles alergias alimentarias y ajustar la alimentación del perro según las indicaciones.
Control de parásitos: mantener al día el tratamiento contra pulgas y garrapatas y revisar periódicamente la piel.
Ofrecer distracciones y ejercicio: la actividad física y los juguetes ayudan a reducir el estrés y la ansiedad que provocan el lamido compulsivo.
Consultar al especialista: ante cualquier duda, acudir al veterinario es fundamental para recibir un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.
Mantener limpias y secas las patas previene irritaciones y malestar.
Prevención y cuidado diario
Más allá de tratar la causa, existen medidas preventivas que pueden ayudar a reducir el lamido excesivo y mantener las patas de los perros saludables:
Higiene regular: limpiar las patas después de paseos y mantenerlas secas para evitar infecciones.
Cuidado de uñas y almohadillas: cortar las uñas regularmente y revisar las almohadillas para detectar cualquier corte o grieta.
Productos dermatológicos: utilizar champús y lociones recomendadas por veterinarios en casos de piel sensible o con tendencia a alergias.
Ambiente libre de irritantes: evitar el uso de químicos fuertes en pisos o jardines donde el perro camina habitualmente.
El lamido excesivo de las patas no debe ignorarse, ya que puede derivar en problemas mayores si no se trata a tiempo. Entender los motivos detrás de este comportamiento y actuar de manera preventiva o correctiva permitirá que el perro mantenga sus patas sanas y su bienestar general.
