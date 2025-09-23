CILSA efectuó el Desfile Inclusivo, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, en el Hilton Buenos Aires

El Hilton Buenos Aires fue escenario de la 4ta. edición del Desfile Inclusivo organizado por la ONG CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced.
El exitoso evento se realizó el 15 de septiembre en el salón Atlántico del hotel de Puerto Madero y fue conducido por Federica País y Matías Alé. Entre otras personalidades participaron Nito Artaza, Eduardo Frigerio y Erika De Sautu Riestra. Subieron a la pasarela figuras como Mariana Genesio Peña, Andy Garmendia, alumnas de la Escuela de Matilda Blanco y más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad. La apertura musical estuvo a cargo del vocalista de “La Mosca”, Guillermo Novellis.
El evento, que se desarrolló en el salón Atlántico, contó con la conducción solidaria de Federica País y Matías Ale.
Del desfile, que fue declarado en 2024 de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad. También subieron a la pasarela figuras como Mariana Genesio Peña y Andy Garmendia.
Entre otras personalidades, concurrieron al evento Nito Artaza, Eduardo Frigerio y Erika De Sautu Riestra.
El objetivo del desfile fue concientizar a la sociedad sobre la diversidad e inclusión plena de las personas y derribar mitos y prejuicios sobre los estereotipos de belleza hegemónicos. “Se busca demoler prejuicios existentes sobre las personas con discapacidad que actúan como barreras para que puedan tener una vida plena y construir una sociedad más inclusiva”, afirma Valeria Garay, directora de prensa y comunicación de CILSA.
Todo lo recaudado en el desfile inclusivo será destinado a los programas sociales de la institución sin fines de lucro, que tiene presencia en todo el país y su misión es promover la inclusión plena de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.
Desde Hilton Buenos Aires, suma valor, ya que es un hotel inclusivo, responsable, sostenible y universalmente accesible.
Panni Margot, a partir de una propuesta transgénero, tiene como misión vestir a personas que buscan ser parte de un universo el cual complementa su identidad. De este modo, el diseñador promueve la creación de un universo distintivo en el que cada persona sea parte. Cabe destacar que el diseñador fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, en el 2024.
En cuanto a la marca de indumentaria infantil Advanced, que tiene una alianza junto a CILSA desde hace más de 6 años y está comprometida con la niñez, en esta oportunidad presentó la colección primavera verano 2026. Subieron a la pasarela más de 10 niños y niñas con y sin discapacidad.
La apertura musical estuvo a cargo del vocalista de “La Mosca”, Guillermo Novellis, quien ganó su cuarto Premio Gardel con “Mejor álbum grupo pop, muchachos”.
En cuanto a las pasadas, en esta oportunidad, se contó con la “Escuela Matilda Blanco”, conformada por modelos con y sin discapacidad. Dicha escuela ofrece programas de modelaje, incluyendo cursos para niños y adultos. Las clases son dictadas en la Ciudad Autónoma de Bs As por Matilda Blanco y su staff.
Nuevamente, participó Carrefour Argentina, con su marca de indumentaria “TEX”, que cuenta con una propuesta de diseño para toda la familia, fusionando un excelente precio y calidad en prendas pensadas para acompañar la rutina diaria. A su vez, se caracteriza por su enfoque en la comodidad para todas las personas. También se hizo presente la marca de ropa “Mercedes del Campo” junto a la marca de calzados “Lomm”.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de: Pirelli, Centro Rossi, Disney, Carrefour, Transener Transba, Casino Buenos Aires, Cervecería y Maltería Quilmes y Grupo IRSA. También acompañaron: Mades, Escorihuela Gascón, Luma chocolatería y Millanel. Y colaboraron: SEA y HBModels.
Para obtener más información o colaborar con la institución sin fines de lucro, llamar al 011-6588-0012 o consultar www.cilsa.org
