4ta edición

CILSA efectuó el Desfile Inclusivo, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, en el Hilton Buenos Aires

El exitoso evento se realizó el 15 de septiembre en el salón Atlántico del hotel de Puerto Madero y fue conducido por Federica País y Matías Alé. Entre otras personalidades participaron Nito Artaza, Eduardo Frigerio y Erika De Sautu Riestra. Subieron a la pasarela figuras como Mariana Genesio Peña, Andy Garmendia, alumnas de la Escuela de Matilda Blanco y más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad. La apertura musical estuvo a cargo del vocalista de “La Mosca”, Guillermo Novellis.