Desfile Inclusivo de CILSA, junto al diseñador Panni
Margot y Advanced, en el Hilton Buenos Aires
Se realizará el lunes 15 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico del Hilton Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero, con la conducción de Federica Pais y Matías Ale.
Se desarrollará el lunes 15 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico
16:18
Nuevamente, el Hilton Buenos Aires será escenario de la 4ta edición del Desfile Inclusivo organizado por la ONG CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, a total beneficio de los programas sociales de la institución sin fines de lucro, que tiene presencia en todo el país y su misión es promover la inclusión plena de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.
El evento, que se desarrollará el lunes 15 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico, contará con la conducción solidaria de Federica País.
Del desfile, que fue declarado, el año pasado, de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participarán más de 60 modelos niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad y celebridades.
El Hilton Buenos Aires será escenario de la 4ta edición del Desfile Inclusivo
El objetivo del desfile es concientizar a la sociedad sobre la diversidad e inclusión plena de las personas y derribar mitos y prejuicios sobre los estereotipos de belleza hegemónicos. “Se busca demoler prejuicios existentes sobre las personas con discapacidad que actúan como barreras para que puedan tener una vida plena y construir una sociedad más inclusiva”, afirma Valeria Garay, directora de prensa y comunicación de CILSA.
“Es una excelente oportunidad para que una empresa, desde su política de responsabilidad social empresaria, genere un impacto positivo real. La clave está en que la interacción no sea meramente publicitaria sino que sume valor y potencie la inclusión social” Liliana Souss, responsable de relaciones externas de la ONG.
Desde Hilton Buenos Aires, suma valor, ya que es un hotel inclusivo, responsable, sostenible, y universalmente accesible.
Panni Margot, a partir de una propuesta transgénero, tiene como misión vestir a personas que buscan ser parte de un universo el cual complementa su identidad. De este modo, el diseñador promueve la creación de un universo distintivo en el que cada persona sea parte. Cabe destacar que el diseñador fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, en el 2024.
En cuanto a la marca de indumentaria infantil Advanced, que tiene una alianza junto a CILSA desde hace más de 6 años y está comprometida con la niñez, en esta oportunidad presentará la colección primavera verano 2026. Subirán a la pasarela más de 10 niños y niñas con y sin discapacidad.
La apertura estará a cargo del cantante de “La Mosca”, Guillermo Novellis, quien ganó su cuarto Premio Gardel con “Mejor álbum grupo pop, muchachos”.
En cuanto a las pasadas, en esta oportunidad, contaremos con la “Escuela Matilda Blanco”, conformada por modelos con y sin discapacidad. Dicha escuela ofrece programas de modelaje, incluyendo cursos para niños y adultos. Las clases son dictadas en la Ciudad Autónoma de Bs As por Matilda Blanco y su equipo.
También, participará nuevamente Carrefour Argentina, con su marca de indumentaria “TEX”, que cuenta con una propuesta de diseño para toda la familia, fusionando un excelente precio y calidad en prendas pensadas para acompañar la rutina diaria. A su vez, se caracteriza por su enfoque en la comodidad para todas las personas. También se hará presente la marca de ropa “Mercedes del Campo” junto a “Lomm”, marca de zapatos.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de: Pirelli, Centro Rossi, Disney, Carrefour, Transener Transba, Casino Buenos Aires, Cervecería y Maltería Quilmes y Grupo IRSA. Nos acompañan: Mades, Escorihuela Gascón, Luma chocolatería y Millanel. Y colaboran: SEA y HBModels.
Para obtener más información o colaborar con la institución sin fines de lucro, llamar al 011-6588-0012 o consultar www.cilsa.org
IMPORTANTE: Acceso con acreditación previa a [email protected], indicando nombre, apellido, DNI, medio y cargo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.