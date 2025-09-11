4ta edición

Desfile Inclusivo de CILSA, junto al diseñador Panni Margot y Advanced, en el Hilton Buenos Aires

Se realizará el lunes 15 de septiembre, a las 19 horas, en el salón Atlántico del Hilton Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero, con la conducción de Federica Pais y Matías Ale.