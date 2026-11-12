♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 12 de noviembre de 2026
Los signos para este jueves.
Aparece una oportunidad ideal para animarte a un proyecto que venías postergando. En el plano personal, una cuestión familiar que te preocupaba comienza a encontrar solución.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Las emociones ganan intensidad y te llevan a revisar una situación que creías resuelta. Una responsabilidad inesperada podría modificar tus planes del día.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
La jornada favorece los encuentros sociales, las ideas compartidas y las iniciativas tanto laborales como personales. Una charla con alguien experimentado te dará una nueva perspectiva sobre un proyecto.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Tenés el impulso necesario para avanzar con una meta personal y demostrar de qué sos capaz. En el amor, surge una buena ocasión para recuperar la confianza en un vínculo que se había enfriado.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
La armonía lunar con Marte y Júpiter en tu signo te llena de suerte, iniciativa y ganas de disfrutar. Es un excelente día para cerrar ciclos del pasado, resolver gestiones pendientes y asumir riesgos calculados en el trabajo.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Necesitás tomar un poco de distancia de ciertos conflictos para entender qué te está movilizando. Un compañero o persona cercana te pedirá opinión sobre un asunto delicado.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Las ganas de compartir proyectos y reencontrarte con personas que te entusiasman marcan el ritmo del día. Una situación imprevista pondrá a prueba tu capacidad de improvisación.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Sentís una fuerte necesidad de avanzar y obtener reconocimiento por tu esfuerzo. En lo económico, conviene evitar decisiones impulsivas y evaluar una nueva forma de organizar tus finanzas.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Con la Luna en tu signo, sentís un fuerte impulso para moverte, explorar y recuperar la confianza en vos mismo. Se abren puertas inesperadas que favorecen un cambio positivo en tu suerte.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Sentís el deseo de retomar algo que venías aplazando. Es un buen momento para ordenar prioridades.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Te espera un día de mucha actividad en el que lograrás resolver asuntos pendientes con paciencia y tenacidad. El panorama es muy favorable para cuestiones de dinero y resultados materiales.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
La energía del día invita a soltar el control y prestar atención a tu bienestar emocional. Es una jornada propicia para descansar, ordenar ideas y enfocarte en lo que te transmite calma.