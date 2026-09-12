♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 12 de septiembre de 2026
Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. Su imagen se está deteriorando entre sus compañeros. Rebosante de salud.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Controle los gastos, se presentan imprevistos. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Juegue a la lotería, podría tocarle. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No descargue el mal humor con los seres queridos. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Por fin dice adiós a ese virus intestinal.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Cambios satisfactorios en el amor. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. No cometa excesos con la alimentación.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Sea afectivo y cariñoso con los suyos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Su salud está ligeramente deteriorada.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Su naturaleza seductora es su mejor tarjeta de presentación. Tiene muchos gastos, pero también ingresos extras. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Ligeras molestias de tipo alérgico.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Recupere el romanticismo perdido con su pareja. La economía va viento en popa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. La vida le ofrece oportunidades maravillosas para su bienestar, aprovéchelas.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Buen momento en su economía. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. El descanso es fundamental, pero sin exagerar.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
No tendrá ningún contratiempo amoroso. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Muchas satisfacciones en el terreno familiar. Jornada favorable para triunfar económicamente. Tiene la sensación de que sus jefes le exigen demasiado. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Su poder de seducción aumenta, elija bien. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. Disfrute del buen momento profesional. Póngase en manos de un masajista.