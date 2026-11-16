♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 16 de noviembre de 2026
Los signos para este lunes.
Confirmarás que elegiste el camino profesional correcto y podrías recibir una propuesta interesante. En el plano afectivo, mantén la empatía y evita dejarte llevar por opiniones ajenas sobre tu pareja.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
La carga laboral será alta, por lo que conviene dividir tus tareas en etapas y hacer pausas. En lo económico, evita compras impulsivas y mantén una postura realista en el amor.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
La influencia de Marte y Júpiter te aporta seguridad, inteligencia y buenas oportunidades laborales. En el plano sentimental, actúa con prudencia y confía en tu intuición ante personas que acabas de conocer.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Podrías encontrarte en medio de desacuerdos laborales o dilemas entre distintos compromisos personales. Prioriza tu tranquilidad con un trato diplomático y evita preocuparte en exceso por el dinero.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Tendrás una jornada productiva y creativa en el trabajo, con especial suerte en asuntos vinculados al exterior. Procura equilibrar tus responsabilidades laborales con gestos de cariño hacia tus seres queridos.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Inicias un período muy favorable para las finanzas y los logros materiales gracias a tu constancia. Una administración inteligente de tus recursos te permitirá consolidar proyectos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Marte y Júpiter activan tu vida social, facilitando el inicio de proyectos grupales y nuevos contactos. Con Venus directo en tu signo, se renueva el interés por el romance y la diversión.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Comienzas una semana destacada en el trabajo y la economía, con posibles noticias favorables respecto a un gasto previsto. En el amor, la complicidad con tu pareja se verá fortalecida si evitas discusiones menores.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Contarás con una gran agilidad mental para resolver asuntos pendientes. Cuida tus palabras y ten paciencia en tus vínculos afectivos y profesionales para evitar tensiones innecesarias.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Es probable que debas brindar apoyo a alguien cercano para resolver un problema. En el ámbito laboral, avanza con responsabilidad pero evita tomar decisiones extremas al cerrar acuerdos.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Mostrarás una actitud determinada y analítica, ideal para liderar ideas y nuevos planes. Mantén la apertura a propuestas creativas y actúa con prudencia en el terreno sentimental.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Se presentan oportunidades de reconocimiento profesional y ayudas externas que impulsarán cambios positivos. Aunque el camino requiera esfuerzo, contarás con buen equilibrio en el amor y las finanzas.