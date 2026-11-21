♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 21 de noviembre de 2026
Los signos para este viernes.
Día agradable en familia y con seres queridos. Evita discusiones y canaliza la energía a través del deporte.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Buen momento para planes familiares o encuentros con amistades. Revisa tus gastos y evita imprevistos en el presupuesto.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Jornada ideal para salir con amigos y conversar con calma. Evita mezclar emociones con juicios apresurados.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Enfoque en el hogar y la familia para soltar tensiones de la semana.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Día favorable para el afecto, la generosidad y los planes compartidos. Podrías recibir buenas noticias desde lejos.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Buena energía para divertirte con amistades. Mantén la calma para no caer en discusiones tensas.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
La comunicación abierta ayuda a resolver temas en pareja y tomar decisiones. Busca compañías que te aporten buen ánimo.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Jornada para la pareja, la familia y la escucha atenta. Equilibra el descanso con planes que renueven tu energía.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Oportunidad para una escapada, ordenar espacios en casa o dedicar tiempo a tu bienestar.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Necesitas bajar el ritmo tras una semana exigente. Evita roces afectivos y prioriza el descanso o el aire libre.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Plano social activo para salir con amistades y hacer planes ligeros. Descarga tensiones y descansa lo necesario.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Buen día para compartir con seres queridos y evitar el aislamiento. Aprovecha tu creatividad y ánimo para disfrutar.