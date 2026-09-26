♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 26 de septiembre de 2026
Puede ser víctima de un error, aclárelo con su pareja. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Una persona cercana le proporciona buenos momentos. Atraviesa un buen momento económico. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Para evitar problemas, controle los gastos. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. El aburrimiento le jugará una mala pasada.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Vaya de juerga, será una buena terapia para los problemas amorosos. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Hoy, inesperada reunión laboral. Si fuma, intente disminuir el consumo.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Si vuelve la vista a un amor del pasado, lo lamentará. Buen momento para invertir en bolsa. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Rompa la monotonía de su vida sentimental. Momento difícil para realizar transacciones bursátiles. Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional. Estado de ánimo eufórico.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Su familia le hará llegar todo su cariño. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. Se siente con mucha seguridad en su trabajo. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Las nuevas amistades mejorarán su vida sentimental. Tendrá que tomar importantes decisiones financieras. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Confíe en los remedios caseros.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Necesita un tiempo de reflexión sobre sus relaciones. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Haga las comidas ligeras y procure caminar.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
La pareja unida será sólida e indestructible. Buenas noticias económicas. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Nunca está de más demostrar cariño a los padres. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Apúntese a clases de yoga.