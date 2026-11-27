♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 27 de noviembre de 2026
Los signos para este viernes.
Expresá tus sentimientos sin temor y abre espacio a vínculos o planes compartidos que cambien tu ánimo. Evitá gastos impulsivos en compras innecesarias para no resentir tu economía. Canaliza tu energía con ejercicio al aire libre y evita descargar impaciencia en quienes te rodean.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Buen momento para disfrutar de un encuentro íntimo o una charla cercana que te acerque a alguien. Mantené la prudencia con tus ahorros y organiza tus pendientes con calma. Regalate un descanso reparador al final del día y haz lugar para disfrutar sin culpa.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Comunicá tus ideas con claridad y ternura para despejar dudas y evitar reacciones impulsivas. Revisá tus cuentas antes de hacer inversiones y contrasta datos antes de decidir. Cuidá tu postura frente a la pantalla y no tomes decisiones en medio del enojo.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Escuchá el consejo afectuoso de alguien cercano y busca compañía que te de tranquilidad. Un ingreso extra puede ayudar a equilibrar tu presupuesto semanal. Prepará una cena ligera para cuidar tu digestión y protege tu sensibilidad emocional.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Mostrá tu lado generoso y cariñoso; un encuentro agradable reaviva las ganas de compartir. Controlá los caprichos para sostener la estabilidad financiera. Hidratate bien durante toda la jornada y bajá un cambio para no convertir diferencias menores en peleas.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Resolvé los malos entendidos hablando con sinceridad y apóyate en la buena disposición de tu Buen día para planificar compras con detalle y ordenar pendientes. Practicá ejercicios de respiración para bajar el estrés y dale un respiro al cuerpo tras días intensos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Buscá equilibrio y complicidad en tus vínculos mediante conversaciones claras. Evitá prestar dinero a personas poco confiables y no te dejes llevar por rumores sin fundamento. Caminá al menos 30 minutos para activarte y evitá engancharte en discusiones desgastantes.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Dejá fluir la pasión sin reservas y escucha antes de sacar conclusiones rápidas. Posibilidad de recibir una propuesta económica prometedora o un impulso favorable en lo material. Protegé tu descanso nocturno desconectando pantallas antes de dormir.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Ideal para planear una salida fuera de la rutina y cuidar los vínculos sin imponer tiempos. Controlá los gastos de ocio del fin de semana y redefine objetivos con realismo. Estirá los músculos para prevenir molestias físicas.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Demostrá afecto con gestos prácticos y aprovecha momentos de cercanía y generosidad. Tu planificación financiera puede empezar a mostrar resultados si mantienes la disciplina. Evitá comidas muy pesadas por la noche y tomate pausas para no saturarte.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Compartí lo que te apasiona con quienes quieres y mantente abierto a conocer gente nueva. Precaución con las compras impulsivas por internet y dale estructura a tus ideas. Hacé un espacio para meditar y despejar la mente.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Abrí tu corazón y conectá con tus emociones con suavidad. Administrá tus ingresos pensando en tus metas a largo plazo. Un baño relajante antes de acostarte puede ayudarte a soltar tensiones.