♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 6 de agosto de 2026
Después de una dura temporada, llega el amor. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Los avances tecnológicos le ayudan en su negocio. Aproveche este momento de perfecta salud y disfrute.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
La familia va a ser hoy el centro de su vida. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Aumente sus conocimientos para conseguir trabajo. A la persona fumadora, puede acrecentársele la tos.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Su corazón y su cabeza no deben entrar en conflicto. Hoy, económicamente hablando, es un mal día. Sus jefes le necesitan por su capacidad para relacionarse. Se ha levantado con ganas de comerse el mundo.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Conquistará a quien se proponga. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Buenas ofertas de trabajo. Esos dolores pueden ser cosa del tiempo.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Quizá consiga grandes éxitos en el amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Las cenas frugales prolongan la vida.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
La familia será un punto de apoyo importante. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Si ha estado ahorrando, día perfecto para de invertir. Está en un momento excelente en sus estudios. Andará un poco falto de energías.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Se enfrentará a una injusticia laboral que se aclarará. Tiene que vigilar su salud.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Día adecuado para realizar inversiones. Se siente con mucha seguridad en su trabajo. Trasnochar a diario no es muy recomendable.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. No se culpe por los problemas en el trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Surgen grandes desórdenes sentimentales. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. Su prestigio profesional está en alza. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Los problemas de otros repercuten en su economía. Analice el porqué de esa desidia en el trabajo. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.