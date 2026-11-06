♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 6 de noviembre de 2026
Este será, probablemente, el mejor día de la semana para ti, o el más fructífero; al menos de la semana laboral. Mitad como fruto de tus esfuerzos y sacrificios, y mitad, también, porque vas a tener suerte, hoy te espera un día afortunado, en el que muchas cosas pendientes al fin se van a realizar. Ayudas inesperadas.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Hoy el día se te va a complicar un poco, y quizás tengas la sensación de que va a peor según pasan las horas. Pero va a ser una sensación más que una realidad, aunque es cierto que los problemas aumentarán o se harán más complejos. Además, también va a ser un día rico en sorpresas, que no siempre van a ser de tu agrado.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Afortunadamente, hoy te espera un día lleno de actividad, pero igualmente lleno de satisfacciones y realizaciones. Aunque todo lo que consigas se deberá a tu esfuerzo, o tú lo percibirás de esta manera; sin embargo, también es cierto que sentirás que el viento parece soplar a tu favor. Un buen día para tomar iniciativas.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
El día de hoy te traerá inquietudes, preocupaciones o incertidumbre en el terreno sentimental, aunque pronto descubrirás que no hay nada malo y que todo el problema está en tu inseguridad y tus miedos. Todo lo que te agobia tiene, en realidad, una explicación, y tras las dudas vendrá luego la reconciliación y la tranquilidad.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Hoy tendrás un día particularmente inspirado, o afortunado, para asuntos relacionados con papeleos y temas burocráticos, de hecho te llegará, por fin, algún documento que estabas esperando, o se desbloqueará alguna documentación que tenías parada desde hacía tiempo. También es favorable si tienes que afrontar algún juicio.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Este día te traerá esfuerzos o sacrificios que, finalmente, van a dar su fruto, y es que las cosas no te van a ser nada fáciles, pero luego te merecerán la pena. Lo importante es que sigas adelante y no abandones. Ese carácter puntilloso y testarudo, que en otras ocasiones suele perjudicarte, hoy, sin embargo, te va a beneficiar mucho.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Hoy el destino te va a traer un día ideal para abrir nuevos caminos, un momento en el que te verás obligado a abandonar tu zona de confort y aventurarte en nuevos proyectos, ya sea en el trabajo, asuntos financieros, relaciones sociales; o algún viaje de trabajo, cuyo resultado va a tener importantes consecuencias para tu futuro.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
No debes dejar que los obstáculos, desengaños o dificultades inesperadas te acaben conduciendo al desánimo o abatimiento, ya que hoy vas a tener cierta propensión a ello. Aunque las emociones y pasiones te dominan, hoy debes dejar que la cabeza sea quien gobierne tus actos, porque estás en un buen momento y pronto lo verás.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Hoy te espera un día de aventura, ideal para viajar, tanto si fuese por trabajo como debido a asuntos más personales; además, todo ello va a estar reforzado porque también este día te va a traer muchas sorpresas o cambios inesperados, casi siempre en sentido positivo. También será un día muy bueno para las relaciones de amistad.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
En estos momentos, la influencia de los astros te favorece claramente de cara a los asuntos materiales y financieros, no solo porque estás en una etapa ideal para sembrar, o efectuar algún importante cambio favorable, sino también porque pronto te van a llegar muchas cosas que esperabas y habían estado mucho tiempo atascadas.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Hoy vas a terminar la semana laboral con un día bastante bueno y en el que se hará realidad algo por lo que llevas ya mucho tiempo trabajando y esforzándote, o comenzará a materializarse. Algo por lo que has luchado tenazmente, teniendo que hacer frente a las opiniones de otros, que te aconsejaban que no avanzaras por ese camino.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Aunque la semana ha tenido, o está teniendo, momentos muy positivos, sin embargo, hoy te espera un día un poco más duro, incómodo o difícil, en el que conseguir los objetivos que buscas te va a requerir bastante más esfuerzo o tiempo. Pero esto no torcerá tu destino, ni el cambio positivo que tu destino está dando desde hace meses.