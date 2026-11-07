♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 7 de noviembre de 2026
Una actividad al aire libre le permitirá descargar la energía acumulada durante la semana. No es necesario llenar todo el sábado de planes. Reserve también un rato para estar tranquilo. Su pareja agradecerá que se muestre más atento.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Una comida o un encuentro con amigos podría convertirse en uno de los momentos más agradables del fin de semana. Deje de lado las preocupaciones habituales. Una conversación sincera le ayudará a mirar con más serenidad una experiencia pasada.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Le apetecerá cambiar de aires y dejar un poco atrás las rutinas. Una excursión corta o un paseo por un lugar diferente le sentará bien. Evite, eso sí, discutir por pequeños detalles de la organización.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
La familia ocupará buena parte de su tiempo y podría vivir momentos especialmente entrañables. Acepte una propuesta que inicialmente no le parecía demasiado interesante. Un rato compartido le dará la oportunidad de reforzar vínculos y recuperar recuerdos agradables.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Una salida con amigos le permitirá recuperar la alegría después de unos días algo intensos. Deje que los demás también decidan qué quieren hacer. Si tiene pareja, un detalle cariñoso ayudará a mejorar la complicidad.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
El sábado será favorable para dedicarse a pequeños placeres que normalmente deja para más adelante. Cocine algo especial, escuche música o salga a pasear. No necesitará grandes planes para sentirse bien y recuperar el equilibrio.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Un encuentro familiar podría despertar opiniones diferentes sobre un mismo asunto. No intente convencer a todo el mundo. Escuche y mantenga el buen humor. Por la tarde tendrá la oportunidad de disfrutar de una actividad que llevaba tiempo pendiente.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Le vendrá bien cambiar algunas cosas de casa para sentirse más cómodo. No es necesario gastar dinero para conseguir un ambiente agradable. También podría recuperar el contacto con una amistad que había quedado un poco alejada.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Las ganas de divertirse serán protagonistas del día. Una propuesta espontánea podría terminar convirtiéndose en una experiencia muy agradable. Si está conociendo a alguien, muéstrese tal como es. La naturalidad favorecerá una conversación llena de complicidad.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Un rato tranquilo con su pareja le permitirá hablar de planes personales que les hacen ilusión. No es necesario concretarlo todo. Disfrute compartiendo ideas y sueños. Si está soltero, acepte una invitación que le apetezca.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Una actividad creativa le servirá para desconectar y expresar una parte de usted que últimamente tenía olvidada. No se preocupe por el resultado. Lo más importante será pasarlo bien. Una amistad podría sumarse a sus planes.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Su sensibilidad le ayudará a entender mejor a un familiar que atraviesa un momento de dudas. Escúchelo sin querer dar soluciones inmediatas. Después, reserve tiempo para descansar. Un buen libro o una película le sentarán muy bien.