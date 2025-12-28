#HOY:

Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para bajar el ritmo y escuchar al cuerpo. El descanso será clave para recuperar energía. En el amor, buscá comprensión y menos exigencias.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La tranquilidad y el disfrute marcan el día. Buen momento para compartir con quienes querés. En lo emocional, sensación de seguridad y bienestar.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las relaciones toman protagonismo. Buen día para charlas sinceras y acuerdos. En el amor, claridad y armonía.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El trabajo y las responsabilidades aparecen incluso en domingo. Organizate sin estrés. El descanso mental será necesario.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Creatividad y ganas de disfrutar. Día ideal para actividades recreativas y encuentros alegres. En el amor, conexión y diversión.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El hogar y la familia son prioridad. Buen momento para ordenar, limpiar y cerrar la semana en calma. En el amor, contención.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Comunicación fluida y encuentros agradables. Día ideal para salir, visitar amigos o disfrutar de una charla profunda. El equilibrio vuelve.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Atención a lo material y a los valores personales. Buen día para reflexionar sobre lo que realmente importa. En el amor, estabilidad.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Protagonismo y energía positiva. Disfrutá del presente y de los afectos. El optimismo te acompaña.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Necesitás introspección y descanso emocional. Bajá el ritmo y conectá con tu mundo interno. El silencio te ordena.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Emociones intensas y profundas. Día ideal para sanar y soltar. En el amor, sinceridad y apertura emocional.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las relaciones son protagonistas. Buen momento para compartir, escuchar y fortalecer vínculos. La empatía será tu mayor virtud.

