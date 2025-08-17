#HOY:

Horóscopo de hoy 17 de agosto de 2025

Conocé el horóscopo del día.
 10:24

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La jornada te empuja a actuar con decisión. Evitá discusiones innecesarias y usá tu energía para avanzar en proyectos personales.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un día ideal para fortalecer vínculos familiares. Podría surgir una conversación importante que te dará tranquilidad y claridad.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La comunicación será tu gran aliada. Estás más expresivo y con facilidad para convencer a los demás de tus ideas.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El domingo trae calma emocional. Un buen momento para descansar y disfrutar de pequeños placeres que te llenan el alma.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tu brillo natural atrae miradas. Es un buen día para planear salidas o actividades sociales que te conecten con personas afines.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se activa tu intuición. Atendé señales que podrían ayudarte a resolver un problema que parecía no tener salida.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Podrías recibir una propuesta interesante. El equilibrio será clave: no te precipites antes de tomar una decisión importante.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los cambios que venís pensando comienzan a tomar forma. Día ideal para cortar con viejos hábitos y renovarte.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El optimismo te acompaña. Aprovechá para hacer planes de viajes o actividades que te saquen de la rutina.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tu disciplina da frutos. Reconocimientos o pequeños logros llegan y te motivan a seguir en el camino trazado.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La creatividad estará al máximo. Es un buen día para actividades artísticas, hobbies o proyectos fuera de lo común.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La sensibilidad se intensifica. Una charla profunda con alguien cercano puede ayudarte a sanar viejas emociones.

