Horóscopo de hoy 1 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Buen día para bajar un cambio y recargar energía. En el trabajo podrían aparecer noticias alentadoras. En el amor, evitá discusiones innecesarias y postergá decisiones importantes. El dinero acompaña y la salud mejora si descansás.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Arranca un año con empuje profesional y reconocimiento. En lo económico, se afianza lo logrado. En el amor, todo fluye sin sobresaltos y lo social toma protagonismo. Buen momento para cuidar hábitos y ordenar rutinas.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Tu ingenio será clave para destrabar temas laborales y mejorar ingresos. En el amor, etapa de definiciones que puede fortalecer vínculos. La salud acompaña, pero evitá el desgaste mental y dosificá esfuerzos.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Sensibilidad a flor de piel: no tomes todo de forma personal. En el amor, es tiempo de apostar y dejar atrás diferencias. En lo económico, estabilidad. Buscá calma y descanso para equilibrar el ánimo y la salud.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
El año comienza con buenas perspectivas personales y laborales. En el amor, priorizá el diálogo y la diplomacia. El dinero se mantiene estable. La salud pide descanso y moderación tras los excesos de fin de año.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Se inicia una etapa de ajustes y cambios positivos. En el trabajo, tu constancia da resultados. En el amor, pequeños roces sin gravedad. Cuidá el estrés y reorganizá hábitos para mejorar tu bienestar.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Buen arranque de año si sabés organizarte. En el amor, conviene suavizar tensiones y apostar al diálogo. En lo económico, estabilidad. Prestá atención a la salud emocional y buscá momentos de disfrute.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Se abre un ciclo favorable para mostrar capacidades y crecer profesionalmente. En el amor, clima de armonía sin grandes cambios. El dinero acompaña. Evitá exigirte de más y cuidá el equilibrio físico y mental.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Buen momento para proyectar y fijar metas laborales. En el amor, gestos simples fortalecen el vínculo. En lo económico, crecimiento sostenido. Escuchá tu intuición y cuidá el descanso para no agotarte.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Día ideal para planificar y definir objetivos. En lo profesional y económico, se abren oportunidades. En el amor, puede darse un giro positivo. La salud mejora si mantenés actitud optimista y constancia.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Tiempo de balances y nuevos comienzos. En el amor, buscás estabilidad y mayor compromiso. En el trabajo, aparecen contactos útiles. Cuidá la salud emocional y soltá cargas del pasado.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Arranque de año con cambios profundos y positivos. En el amor, se afianza el entorno afectivo. En lo económico, prudencia. Equilibrá sueños y realidad y cuidá la salud evitando decisiones apresuradas.