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Horóscopo de hoy domingo 12 de abril de 2026

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♈ Aries

El día te invita a frenar un poco la intensidad habitual. Tomarte un tiempo para reflexionar antes de actuar puede ayudarte a evitar conflictos innecesarios, sobre todo en el plano personal.

♉ Tauro

Las energías acompañan los momentos de calma y disfrute. Es un buen día para conectar con afectos cercanos y darte pequeños gustos que te hagan sentir bien.

♊ Géminis

Tu mente estará especialmente activa, con ganas de hablar, compartir y generar nuevas ideas. Aprovecha para comunicar algo que venís postergando.

♋ Cáncer

La sensibilidad estará en primer plano, pero lejos de jugarte en contra, puede ayudarte a fortalecer vínculos importantes. Escuchar y contener será clave.

♌ Leo

El domingo puede traerte la oportunidad de destacarte en un entorno social o familiar. Tu carisma estará en alza, pero será importante no acaparar toda la atención.

♍ Virgo

La organización y el orden te darán tranquilidad. Es un buen momento para planificar la semana o resolver pendientes que venías dejando de lado.

♎ Libra

Buscar el equilibrio será fundamental. Podrías encontrarte mediando en una situación ajena; tu capacidad para armonizar será muy valorada.

♏ Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en lo que sentís, pero evitá reaccionar de manera impulsiva frente a comentarios o actitudes externas.

♐ Sagitario

Las ganas de salir de la rutina pueden hacerse sentir. Es un buen día para hacer algo distinto, aunque sea un pequeño cambio que renueve tu energía.

♑ Capricornio

Algunas responsabilidades podrían aparecer incluso en domingo. Tomalo con calma: organizarte bien te permitirá cumplir sin resignar tu descanso.

♒ Acuario

Las ideas fluyen y tu creatividad se potencia. Es un momento ideal para pensar proyectos a futuro o retomar algo que te entusiasma.

♓ Piscis

La jornada favorece la conexión con vos mismo. Bajá el ruido externo y dedicate un momento para recargar energías y ordenar tus emociones.

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