Horóscopo de hoy 13 de marzo de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Posible entrevista para un puesto de cara al público. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Oportunidad de conseguir un interés bastante alto. Tendrá una promoción profesional. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Cuidado con la economía doméstica, puede descontrolarse. Buen día para hacer intercambios comerciales. Debe aliviar tensiones musculares.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Sus hijos le necesitan, pero no olvide mimar a su pareja. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Mantenga una actitud más abierta con su familia. De dinero, muy bien. Procure ser más simpático con los compañeros. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que le gusta. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Mucho esfuerzo físico no es bueno.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Su economía va muy bien. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Está especialmente receptivo para el amor. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Podrá poner en práctica sus conocimientos laborales. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Debe ocuparse un poco más de su estado de salud.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Cuide su estómago, es su punto débil.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. Buen momento para invertir sus ahorros. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.