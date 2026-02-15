#HOY:

Horóscopo de hoy 15 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es momento de priorizar el descanso. Después de una semana de alta exigencia, tu cuerpo pide una tregua. No fuerces encuentros sociales si sentís que necesitás soledad; hoy el silencio será tu mejor aliado para recuperar energías.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El plano afectivo se ilumina. Es un domingo ideal para dialogar sobre esos temas que venías postergando con tu pareja o familiares. La franqueza será recibida con apertura y ayudará a fortalecer los vínculos de confianza.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Tu mente estará más inquieta que de costumbre. Podrían surgir ideas creativas o proyectos nuevos; anotá todo, pero no tomes decisiones impulsivas hoy. Dejá que las aguas se calmen antes de dar el siguiente paso profesional.

♋ CÁNCER (22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sentirás una conexión especial con el hogar. Aprovechá el día para reordenar tu espacio físico, ya que esto tendrá un impacto directo en tu bienestar emocional. Un pequeño cambio de aire en tu entorno te renovará por completo.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Cuidado con los gastos innecesarios. El impulso de gratificarte podría jugarte una mala pasada en el presupuesto del mes. En el amor, una sorpresa o un mensaje inesperado te devolverá la sonrisa hacia el final del día.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Es un domingo de reflexión interna. Es probable que sientas la necesidad de alejarte del ruido cotidiano para analizar tus metas a corto plazo. No te exijas perfección; aceptá tus procesos con mayor amabilidad.

♎ LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La armonía social será la protagonista. Es un excelente día para compartir un almuerzo o una salida tranquila con amigos cercanos. Tu capacidad de escucha será muy valorada por alguien que está atravesando un momento difícil.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tu intuición estará muy afilada. Si sentís que algo no anda bien en un entorno determinado, haceles caso a tus corazonadas. En el ámbito laboral, aprovechá la calma del domingo para planificar la agenda que comienza mañana.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El optimismo vuelve a ser tu bandera. Sentirás un renovado deseo de emprender algo nuevo, posiblemente relacionado con el aprendizaje o un viaje futuro. Disfrutá de la compañía de personas que estimulen tu intelecto.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día propicio para resolver asuntos pendientes en el hogar. Te sentirás con la determinación necesaria para cerrar temas que te quitaban energía. Un descanso reparador será fundamental para encarar la semana con claridad.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

La comunicación fluye de manera natural. Es un momento ideal para expresar tus sentimientos sin miedos. Podrías recibir una invitación que te saque de la rutina y te permita ver las cosas desde una perspectiva diferente.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Focalizate en tu salud y bienestar. Una caminata al aire libre o una actividad que te conecte con el agua o la naturaleza será muy beneficiosa. Escuchá lo que tu cuerpo intenta decirte y bajá las revoluciones.

