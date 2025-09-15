Horóscopo de hoy 15 de septiembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Importante desestabilización económica. No se precipite con las ofertas de trabajo. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Si está seguro de que esa es la persona, dígaselo. Cíñase al gasto que había presupuestado. Será un día bastante tenso en los estudios. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Deje esa relación si no le interesa. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. Utilice su dinero en algo productivo. Proposición laboral muy interesante. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Algo irascible con sus amigos. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Exceso de responsabilidades financieras. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Ese catarro dificultará hoy su actividad.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. En los negocios, tome sus propias decisiones. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Se curará completamente de una antigua dolencia.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Gran jornada en compañía de su pareja. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Con su esfuerzo, alcanzará las metas propuestas. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Demostrará su valía ante sus superiores. Riesgo de padecer falta de hierro.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Buen día en los juegos de azar. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. No se automedique, vaya a su consulta.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Puede vivir con menos de lo que tiene. Establezca alianzas en su círculo profesional. Coma mejor y no abuse de las grasas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.