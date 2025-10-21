Horóscopo de hoy 21 de octubre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Concédase tiempo para aclararse con su pareja. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Sus ideas laborales van a ser aceptadas y aplaudidas. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Decídase si quiere que esa relación funcione. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Podría ser víctima de un timo, tenga cuidado al invertir. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Huya de los cambios de temperatura.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Está cansado y necesita unos días de relax.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Irá mejorando su estado de salud.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Cuide esa afonía y no hable demasiado.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Confíe en el criterio de quien le aconseja en sus inversiones. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Propensión a dolores musculares.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Nota que algunas personas le atraen bastante. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Jornada decisiva para afianzar la relación que le interesa. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Intente conseguir un buen ambiente laboral. Procure adelgazar haciendo deporte.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
En el amor, puede que hoy haya novedades. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Recupere las buenas costumbres alimenticias.
