♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 23 de mayo de 2026
No desaproveche la oportunidad que esa amistad le brinda. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Buen momento psicológico.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Sensible y tierno con las personas de su entorno. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Recuerde que las relaciones laborales son complicadas. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Puede obtener lo que quiera de su pareja. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Llegará un ascenso laboral inesperado. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Puede desprenderse de su dinero sin tanto miedo. Los acuerdos laborales serán positivos. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. La fortuna está de su parte. Controle esa ansiedad, no le favorece en el trabajo. Deje para otro día esos placeres que tan bien le sientan.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Jornada perfecta para una cena romántica. Ponga a cero sus deudas. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Recorte gastos superfluos antes de que sea tarde. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Muy buena fortuna en los juegos de azar. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Los nervios no son buenos aliados para su salud.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Suerte en los juegos de azar. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Está que arrasa, será el alma de la fiesta. Economía estable. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Los celos pueden herir su relación de pareja. Sus ahorros están en vías de extinción. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Realice algún tipo de ejercicio relajante.