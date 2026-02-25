Horóscopo de hoy 25 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Juegue a la lotería, podría tocarle. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Hay muchos caminos para encontrarse bien.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Planificación y ahorro deben ser prioritarios. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Potencie el trabajo en equipo. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Haga las paces con ese compañero conflictivo. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. No tome decisiones económicas a la ligera. Recuerde que el comienzo en cualquier trabajo es duro. Problemas intestinales de poca importancia.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
La vida social será muy estimulante. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Hoy disfrutará de un buen estado de salud.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Está expectante con esa persona nueva. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Sigue siendo demasiado enamoradizo, contrólese. Golpe de suerte para sus intereses económicos. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Estará fuerte, sano y activo.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Recuerde, cuide a diario el amor. La base de una buena economía es el control. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Duerma más para recuperar la energía gastada.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Coja las riendas de su vida amorosa. Prudencia en las gestiones económicas. Su prestigio profesional está en alza. No debe cometer excesos con la alimentación.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Las confidencias a su amor intensificarán su confianza. Posponga sus inversiones para un día más favorable. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Hoy planea algo especial con su pareja. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. Manténgase alerta en su trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.