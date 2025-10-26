Horóscopo de hoy 26 de octubre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Buen día para comprar, vender o invertir. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. Su dentadura necesita una revisión urgente.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Muy bien con su pareja. Mejora su calidad de vida, gracias a ese nuevo negocio. Destine más horas a su formación laboral. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Aparecen los celos en su relación. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que le gusta. Manténgase alerta en su trabajo. Procure cuidar y mejorar su aspecto.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Vigile de cerca sus finanzas, aunque no hay riesgos. Gracias a su competencia será quien organice el trabajo a otros. Regálese una cura de sueño.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Vaya al dentista si sigue con molestias en sus encías.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Estará preocupado, especialmente por su pareja. Cuidado con la economía doméstica, puede descontrolarse. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Quizá hoy tenga molestias en la garganta.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Abra su corazón a una nueva relación. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Su corazón está congelado, pero le llegará el calor. Controle su dinero y evitará sorpresas. Piense si debe o no cambiar de trabajo. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Las malas rachas amorosas siempre acaban. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. Su cuerpo necesita más mimos.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Sus ideas serán puestas en práctica en su trabajo. Pensará que nunca se había sentido mejor de salud.
