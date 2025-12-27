Horóscopo de hoy 27 de diciembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Está bien ser independiente, pero déjese querer. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Hoy Cupido disparará la flecha. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo. Etapa de armonía consigo mismo.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Jornada de grandes vivencias emocionales. Ingresos por un cauce fuera de lo habitual. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Recuerde lo fantásticas que son las reconciliaciones. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Evite las comidas flatulentas.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Un chequeo nunca está de más.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Es el centro de las miradas amorosas y no debe pavonearse. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
No reprima sus sentimientos, disfrute de la vida. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Los asuntos sentimentales van por buen camino. Su economía goza de buena salud. Protéjase de las envidias de sus compañeros. Una buena caminata calmará sus nervios.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Controle su agresividad en el trabajo. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Si le gusta dejarse querer, no se prive. Evite comprar alocadamente. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Pensará que nunca se había sentido mejor de salud.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Los malentendidos amorosos le van a preocupar. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Su relación afectiva se afianza poco a poco. Jornada de gastos incontrolados. Agobiado por el exceso de trabajo, tenga calma. Cuide la dieta o cogerá unos kilos.