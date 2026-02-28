Horóscopo de hoy 28 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Su cuenta corriente crece. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Pequeñas molestias con los gases.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. Evite los movimientos bruscos al hacer ejercicio.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Su sentido del humor le encanta a su pareja. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Afronte sus problemas económicos para evitar conflictos. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Todo es positivo en el plano amoroso. La especulación puede perjudicar su situación económica. Posibilidades de un aumento de sueldo. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Quizá está cansado para disfrutar del amor, pasará. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. Le gusta estar en forma, pero tiene que disciplinarse.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Intente mantener la calma con su pareja. Económicamente le va bastante bien. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Estado de debilidad de carácter pasajero.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Aparecen molestias estomacales pasajeras.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
En cuanto al amor, hoy todo lo verá de color rosa. Ciertos problemas de índole económico le preocuparán. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. Se verá aquejado de molestias lumbares.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Un amigo le decepcionará. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.