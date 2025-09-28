Horóscopo de hoy 28 de septiembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Intente quererse más.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. En el trabajo, las cosas marchan bien. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Quedará atrás un periodo de dispersión y confusión amorosa. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. No cargue pesos excesivos.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Interpreta mal a su pareja y se imagina cosas que no son. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. El sentido del humor es importante hasta en el trabajo. Algún mareo a causa de tanta actividad.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Piense menos y déjese llevar por sus instintos amorosos. Jornada próspera para su economía. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Cuide sus ojos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Revísese esa mancha que tiene en la piel.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Jornada propicia para un encuentro sentimental. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Está en un buen momento afectivo. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
No tenga miedo a perder a su amor. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Si está pendiente de un nuevo trabajo, la fortuna le sonríe. Cuidado con esas molestias lumbares.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Día perfecto para rematar una conquista. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La intuición será su mejor aliada en el trabajo. No tendrá ningún problema de salud.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que tanto le gusta. Sería saludable un fin de semana casero.
