♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 6 junio de 2026
Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Obtendrá beneficios inesperados. En el aspecto laboral, no asuma riesgos innecesarios. Su gran optimismo le hace sentirse bien.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Tiranteces en sus relaciones habituales. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Vaya al campo para respirar aire puro.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. No haga inversiones arriesgadas. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho. Un problemilla doméstico le asalta en sus dulces sueños.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Llega a su vida una persona que le hará feliz. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Día agradable con los amigos y la pareja. Su situación económica se irá estabilizando. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más tenso de lo habitual.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Atención a los gastos excesivos. El trabajo en equipo le enriquecerá. Los consejos de los demás no siempre son saludables.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
En el amor, las cosas se presentan enriquecedoras. Apueste por los juegos de azar. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Se va a encontrar muy saludable.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Ha encontrado a la pareja perfecta, consérvela. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. La garganta le ocasionará alguna molestia.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Los seres queridos le regalarán momentos de emotividad. Buenas perspectivas en el terreno económico. Jornada perfecta para los proyectos de trabajo. Su estado de salud será regular.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Proteja sus intereses económicos. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Ponga más orden en las comidas.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Relaciónese con personas de ambientes diferentes. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.