Horóscopo de hoy 7 de marzo de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Se produce el ingreso de una cantidad que no esperaba. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Practique alguna actividad.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. No abuse de las dietas y haga más ejercicio.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Resuelva de una vez las diferencias con su pareja. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Tendrá algún problema con el cajero automático. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. Vaya de excursión, cambiar de aires es saludable.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Invitar está bien, pero con control. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Novedades positivas en cuestiones de salud.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
La relación de pareja necesita más intimidad. Organice sus finanzas para obtener rentabilidad. Preste más atención a su trabajo. Sus tobillos están muy sensibles.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Para evitar problemas, controle los gastos. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Sería recomendable que practicara algún tipo de ejercicio.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Ayude a ese amigo arruinado, se sentirá bien. Los astros le dan un empujoncito hacia ese ascenso. Cuide mucho su espalda.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Se va a fijar en uno de sus amigos, pero no pasará nada. Está pendiente de una transacción económica. Este trabajo tan intenso es puntual. Nada escapa a su control respecto a la salud.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Importante desestabilización económica. En el trabajo, se puede encontrar con algunos conflictos. Tenga cuidado con su garganta, evite las bebidas frías.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Enamorará a quien lleva rondando durante un tiempo. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.