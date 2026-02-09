Horóscopo de hoy 9 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Esas dudas laborales podrán aclararse en el día de hoy. Un mal movimiento le provocará una torcedura.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Se presentan muchos compromisos profesionales. Está pletórico de salud y energía.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Saber que gusta a alguien es tentador, valore su situación actual. En el aspecto económico, sin problemas. Si está en paro encontrará una oferta interesante. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Su amor puede sorprenderle de manera muy agradable. No tiene ningún plan para sus inversiones. Se cortarán los cotilleos en la oficina. Si no se cuida a tiempo, podrá terminar con gran cansancio.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Improvise una salida nocturna, a su pareja le encantará. Buen momento en la cuenta corriente. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Su dieta alimenticia es caótica, cuídese.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Está inspirado en el terreno afectivo. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Tendrá nuevas tareas laborales. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Mal día para aclarar dudas sentimentales. Luche por sus intereses económicos. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Necesita encontrar afinidad en una pareja. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. La jornada de trabajo es muy larga, levántese cada dos horas.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja. Gaste con moderación en lo necesario. Respete a su jefe ya que la actividad laboral es alta. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.