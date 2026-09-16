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"Ciudadano promedio", la loca tendencia en redes sociales que mezcla ciudades e IA

Desde hace unos días, usuarios en X (ex Twitter) comparten diseños de cómo se verían los ciudadanos de ciertas ciudades. Uno mejor que otro.

Los memes se multiplican e interpelan a los usuarios a mejorarlos.Los memes se multiplican e interpelan a los usuarios a mejorarlos.
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"Habitantes promedios", una loca tendencia en X (ex Twitter) se propaga por estos días a rápidas velocidades. Lo que comenzó con un posteo en broma, tomó relevancia y, como suele ocurrir, se hizo viral.

Los usuarios toman un elemento signficativo de la ciudad de origen y mediante una IA elaboran el "habitante promedio".

Y así tigres caminan en una pared de la localidad del norte bonaerense, venados hacen lo propio en referencia a la ciudad del sur santafesino. También aparece Guillermo Moreno.

Algunos fueron más allá y también incluyeron a equipos de fútbol. Aparecen así Corrientes, San Martín, Tortuguitas, Caballito (es un barrio de CABA), La Plata, Catamarca, otros ubicaron un calendario (3 de Febrero) o una botella chica de cerveza (Quilmes).

Usuarios más creativos fueron en busca de aviones (Ezeiza), campanas, palomas. Algunos más ácidos ubicaron a La Matanza como en una escena de un crimen.

Algunos ejemplos de la locura desatada

Con este empezó todo.Con este empezó todo.
Moreno, por el ex ministro kirchnerista.Moreno, por el ex ministro kirchnerista.
El meme de Campana.El meme de Campana.
La típica cerveza bonaerense.La típica cerveza bonaerense.
La Plata ejemplificada por el fútbol.La Plata ejemplificada por el fútbol.
Ezeiza también tiene su meme.Ezeiza también tiene su meme.
Un pequeño equino, para el barrio porteño.Un pequeño equino, para el barrio porteño.
El calendario marca tres de febrero.El calendario marca tres de febrero.
Los rosarinos.Los rosarinos.
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