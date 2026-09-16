"Habitantes promedios", una loca tendencia en X (ex Twitter) se propaga por estos días a rápidas velocidades. Lo que comenzó con un posteo en broma, tomó relevancia y, como suele ocurrir, se hizo viral.
"Ciudadano promedio", la loca tendencia en redes sociales que mezcla ciudades e IA
Desde hace unos días, usuarios en X (ex Twitter) comparten diseños de cómo se verían los ciudadanos de ciertas ciudades. Uno mejor que otro.
Los usuarios toman un elemento signficativo de la ciudad de origen y mediante una IA elaboran el "habitante promedio".
Y así tigres caminan en una pared de la localidad del norte bonaerense, venados hacen lo propio en referencia a la ciudad del sur santafesino. También aparece Guillermo Moreno.
Algunos fueron más allá y también incluyeron a equipos de fútbol. Aparecen así Corrientes, San Martín, Tortuguitas, Caballito (es un barrio de CABA), La Plata, Catamarca, otros ubicaron un calendario (3 de Febrero) o una botella chica de cerveza (Quilmes).
Usuarios más creativos fueron en busca de aviones (Ezeiza), campanas, palomas. Algunos más ácidos ubicaron a La Matanza como en una escena de un crimen.