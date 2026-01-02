Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por el crimen de Alicia Muñiz

La jueza Alicia Ramos Fondeville falleció este jueves 1 de enero en Mar del Plata a los 90 años. Su nombre quedó grabado en la historia judicial argentina por haber condenado a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz. El caso marcó un antes y un después en la percepción social y judicial sobre la violencia de género.
En julio de 1989, Fondeville presidió el tribunal que sentenció a Monzón a 11 años de prisión por el asesinato de su pareja, cometido un año antes en Mar del Plata. El juicio tuvo enorme repercusión mediática y la actuación de la jueza fue reconocida por su firmeza, en un contexto social donde aún costaba visibilizar la violencia contra las mujeres.
Trayectoria y distinciones
Además del caso Monzón, Alicia Ramos Fondeville tuvo una extensa trayectoria en el Poder Judicial bonaerense. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata. En agosto de 2025 recibió una medalla conmemorativa por su legado.
La institución también fue la encargada de confirmar su fallecimiento. En un comunicado destacaron su liderazgo y su compromiso con una Justicia “cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.
“Abrió camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, señalaron, y remarcaron que su figura dejó “una huella imborrable en la memoria colectiva”.