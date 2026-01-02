Tenía 90 años

Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Monzón por el crimen de Alicia Muñiz

Fue quien presidió el juicio que sentenció al boxeador Carlos Monzón en 1989. También fue pionera en el ámbito judicial y la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados local.