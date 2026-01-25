Impactante experiencia de una joven tras retocarse los labios: “Estoy asustada”

Lo que para ella debía ser un cambio sencillo terminó en una experiencia alarmante que compartió con sus seguidores entre risas nerviosas y advertencias claras.
Una joven influencer australiana se convirtió en centro de atención en las redes sociales luego de mostrar cómo terminó su rostro tras intentar corregir sus labios con un tratamiento estético que consistía en disolver el relleno anterior.
La protagonista del caso, conocida en redes como Kayla Jade, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que documentó paso a paso el procedimiento y sus consecuencias inmediatas.
Antes de la sesión, explicó que había decidido empezar de cero tras notar que el relleno anterior se había desplazado —un fenómeno no infrecuente en tratamientos con ácido hialurónico— y que quería recuperar una apariencia que consideraba más natural.
En el consultorio, según contó, la aplicaron una crema anestésica antes del tratamiento, y ella misma admitió sentir nervios y temor por el dolor: “Me dijeron que iba a doler como la… así que estoy asustada”, relató en el video previo a la intervención.
Sin embargo, tras el procedimiento su sorpresa fue total. Las imágenes que subió muestran que, al salir del consultorio, sus labios se habían hinchado de manera pronunciada, lucían moretones y un volumen muy por encima de lo esperado.
Kayla misma expresó que su boca había alcanzado un tamaño inusual y que el dolor y ardor la habían tomado desprevenida. Incluso bromeó con situaciones incómodas que vivió al volver a su auto, sintiéndose observada por extraños debido al aspecto de sus labios.
El video —que rápidamente se volvió viral— acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios, algunos de apoyo y otros entre risas, mientras la propia joven describía cómo se sentía tras el procedimiento estético que no salió como pensaba.
La publicación de Kayla desencadenó una serie de comentarios de usuarios que compartieron tanto su sorpresa como advertencias a quienes consideran este tipo de tratamientos. “Chica, yo no me pondría más”, escribió una seguidora, mientras que otra comentó con humor que la imagen le recordó a una actriz conocida por características faciales exageradas.
El caso también pone en foco un debate más amplio sobre los tratamientos estéticos con ácido hialurónico y rellenos labiales, que han ganado popularidad en los últimos años pero no están exentos de riesgos.
Expertos en estética señalan que aunque estos procedimientos suelen considerarse menores y rápidos, pueden desencadenar reacciones adversas, inflamaciones, migración del producto o resultados no deseados si no se realizan con los cuidados adecuados.
Por ejemplo, recientes experiencias compartidas en redes muestran que incluso la disolución de un relleno —habitualmente con una enzima como la hialuronidasa— puede provocar inflamación, moretones o reacciones temporales que alarman a quienes se someten al tratamiento sin tener expectativas claras sobre los posibles efectos secundarios.
Especialistas recomiendan que este tipo de procedimientos siempre se realicen con profesionales certificados y en entornos clínicos seguros, evitando promociones excesivamente económicas o servicios ofrecidos en entornos no regulados, y evaluando cuidadosamente los beneficios y riesgos antes de decidirse.