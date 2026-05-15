El perro francés Lazare, un ejemplar de raza epagneul papillón considerado por sus cuidadores como “el perro más viejo del mundo”, murió a los 30 años en Francia y conmovió a miles de personas en redes sociales tras la emotiva despedida de su dueña.
Murió Lazare, el perro de 30 años que buscaba convertirse en el más longevo del mundo
Murió Lazare, el perro francés de 30 años que buscaba ser reconocido como el más viejo del mundo. La emotiva despedida de su dueña y la polémica por el récord Guinness.
La historia del animal tomó relevancia internacional luego de que el refugio animal SPA Annecy Marlioz intentara certificar su edad ante el Guinness World Records. Sin embargo, el organismo confirmó que nunca recibió la documentación oficial necesaria para validar el récord.
La emotiva despedida de Lazare en Francia
La noticia fue confirmada por Ophélie Boudol, la mujer que adoptó a Lazare semanas antes de su fallecimiento en la localidad francesa de Villy-le-Pelloux.
“Decidiste emprender tu vuelo en mis brazos, la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, quien tanto te amó y te cuidó durante todos estos años”, escribió en Facebook junto a un video del perro.
Según contó la cuidadora, el animal había sido adoptado el 16 de abril de 2026, luego de permanecer diez días bajo el cuidado de la organización protectora SPA Annecy Marlioz tras la muerte de su anterior dueño.
“En apenas un mes, cambiaste nuestras vidas por completo. Te amamos con todo nuestro corazón”, expresó Boudol en otra parte de su mensaje de despedida.
Cómo comprobaron la edad del perro Lazare
Desde el refugio aseguraron que la edad de Lazare fue verificada mediante un microchip y el Livre des Origines Français (LOF), el registro genealógico oficial de perros de raza en Francia, administrado por la Société Centrale Canine.
Anne-Sophie Moyon, directora del refugio, afirmó que revisaron la documentación “dos veces” y sostuvo que “no hay ninguna duda” de que el perro tenía 30 años.
El papillón habría nacido el 4 de diciembre de 1995, una longevidad excepcional para su raza y para cualquier perro doméstico.
El Guinness no reconoció el récord de Lazare
A pesar de las verificaciones realizadas en Francia, Guinness World Records explicó que no había recibido “ningún formulario de registro ni evidencia asociada” antes de la muerte del animal, motivo por el cual no pudo evaluar oficialmente el caso.
De esta manera, el récord continúa en manos de Bluey, un perro australiano de raza blue heeler que vivió 29 años y cinco meses entre 1910 y 1939.
En los últimos años, el récord había sido disputado por Bobi, un mastín portugués que supuestamente alcanzó los 30 años y 165 días. Sin embargo, Guinness retiró posteriormente su certificación por dudas sobre la autenticidad de su fecha de nacimiento.
Los problemas de salud que padecía Lazare
Debido a su avanzada edad, Lazare sufría múltiples problemas de salud, entre ellos artritis, pérdida de visión, sordera y síndrome de protrusión lingual, conocido popularmente como “síndrome de la lengua colgante”.
Pese a esas dificultades, su dueña aseguró que el perro mantenía un carácter afectuoso y una actitud vivaz.
“Intentamos ofrecerte el final de vida que todo animal merece tener: un hogar lleno de amor, ternura y presencia”, escribió Boudol.
La historia del perro francés generó repercusión internacional y volvió a abrir el debate sobre los récords de longevidad animal y los estrictos requisitos de validación exigidos por Guinness World Records.