Provincia amplía la vigencia de las licencias profesionales para el transporte de cargas y de personas

El Poder Ejecutivo provincial, mediante el Decreto N.º 2641/25, amplió la vigencia de las licencias de conducir correspondientes a las clases profesionales C, D y E, que habilitan el transporte de cargas y de pasajeros.
Se firmó un decreto que extiende los plazos de validez para las licencias de conducir profesionales. La medida responde a un pedido del sector y busca armonizar la normativa santafesina con la de otras jurisdicciones.
Hasta el momento, esas categorías establecían una vigencia máxima de dos años para personas de entre 21 y 45 años, y de un año para quienes superaran esa edad. Considerando las diferencias existentes respecto de otras jurisdicciones en materia de plazos de vigencia, el Gobierno santafesino dispuso adecuar la normativa, que comenzará a regir a partir del martes 28 de octubre.
Con la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se establecieron las siguientes nuevas vigencias según la edad del solicitante:
* De 21 a 45 años: hasta cinco (5) años de vigencia.
* De 46 a 65 años: hasta tres (3) años de vigencia.
+ De 66 a 70 años: hasta dos (2) años de vigencia.
* Mayores de 70 años: hasta un (1) año de vigencia.
En todos los casos, la renovación se otorgará por el mismo período —según corresponda— siempre que el solicitante apruebe el examen psicofísico y las demás evaluaciones exigidas por la autoridad de aplicación. De no cumplirse con dichos requisitos, la licencia podrá concederse por un plazo menor, conforme al informe médico correspondiente.
El director provincial de Sistemas Técnicos y Administrativos de la APSV, Roberto Bruera, destacó que “estas modificaciones son resultado de un trabajo mancomunado con gremios y asociaciones que nuclean a transportistas de cargas y del servicio de transporte de pasajeros”.
Asimismo, subrayó que “de esta manera se logra un equilibrio normativo con otras jurisdicciones y se da respuesta a un reclamo del sector, siempre priorizando la seguridad vial de todos los santafesinos”.
