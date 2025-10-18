Luis Trento: “Ser empresario en Santa Fe es apostar al largo plazo y a la innovación”
En el marco de los 50 años de la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas, El Litoral entrevistó al empresario santafesino titular del Grupo Pilay para reavivar la historia, analizar el presente y avizorar el futuro.
En el marco de la 50° edición de los premios "El Brigadier", Luis Trento, titular del Grupo Pilay, reflexionó sobre los más de 40 años de trayectoria de la empresa y destacó el rol fundamental de la creatividad y la innovación en el sector inmobiliario santafesino.
Además, el empresario analizó la evolución del mercado local y los nuevos proyectos que impulsan el crecimiento de la ciudad.
Un legado de inversión a largo plazo
Pilay nació en 1975 bajo un modelo societario y se consolidó en 1985 con su sistema de financiación a largo plazo a 20 años. Este enfoque pionero le permitió a la gente de la ciudad acceder a una vivienda, algo que en un país como Argentina es difícil de lograr.
Trento subraya que “la innovación fue siempre un pilar fundamental para la empresa y ahora se vuelca al desarrollismo con productos inmobiliarios como dominios y housing”.
Por otra parte, el empresario santafesino señaló que el sector inmobiliario ha evolucionado hacia un modelo de acción colaborativa, dejando atrás la competencia para formar alianzas que potencian el rubro. Un ejemplo de esto es el proyecto Aurora, que Pilay desarrolla en conjunto con Capitel y Mundo en la zona del Country Club.
Santomás, un desarrollo urbano de Pilay de 150 hectáreas único y original en la región.
El cambio hacia la colaboración y nuevas zonas de crecimiento
El empresario también destacó el cambio en las preferencias de los santafesinos, quienes años atrás priorizaban vivir cerca de la ciudad, pero que ahora se abren a nuevas zonas de desarrollo. Este es el caso de áreas como la autopista, que se vio impulsada por el desarrollo de emprendimientos como Aires del Llano.
Pilay ha seguido esta tendencia, con proyectos como el de Sauce Viejo y Los Domingos. Según Trento, “todavía quedan zonas importantes para desarrollar en la ciudad, como la ruta 168 y el área de la Estación Belgrano”.
Grupo Pilay se posiciona como un referente en el desarrollo urbano de Santa Fe.
El desafío de emprender en Santa Fe
Para Luis Trento, ser empresario en Santa Fe implica tener valores, criterio, y la capacidad de ser innovador y creativo. Enfatiza que es crucial estar en constante formación y capacitación, ya que el país exige estar en permanente movimiento.
"El desafío de ser un buen empresario en Santa Fe es hacer cosas nuevas", afirma Trento, quien asegura que la gente siempre responde bien cuando se le ofrecen alternativas diferentes y productos de valor que son diferenciales para el mercado local.
"La innovación fue siempre un pilar fundamental para la empresa", dice Trento.
Con una trayectoria marcada por la adaptación y la búsqueda constante de nuevas oportunidades, Grupo Pilay se posiciona como un referente en el desarrollo urbano de Santa Fe.
La visión de Luis Trento, centrada en la innovación y las alianzas estratégicas, no solo ha cimentado el crecimiento de la empresa, sino que también contribuye a la proyección de la ciudad como un polo de desarrollo y creatividad en el país.
