Premios El Brigadier 50 años

Luis Trento: “Ser empresario en Santa Fe es apostar al largo plazo y a la innovación”

En el marco de los 50 años de la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas, El Litoral entrevistó al empresario santafesino titular del Grupo Pilay para reavivar la historia, analizar el presente y avizorar el futuro.